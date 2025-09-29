Advertisement

صحة

لتقليل خطر الاكتئاب ومشاكل النوم لدى المدخنين المسنين.. اليكم هذه النصيحة

Lebanon 24
29-09-2025 | 01:03
قد يساعد قدر كافٍ من التمارين الرياضية أسبوعياً المدخنين الذين يفوقون 40 عاماً على تقليل الاكتئاب ومشاكل النوم إلى مستويات تُلاحظ لدى غير المدخنين، وفق دراسة جديدة لجامعة تكساس إيه آند إم، وجامعة كيونغ هي، الكورية.
وأظهرت الدراسة أن لدى المدخنين معدلات أعلى من أعراض الاكتئاب المتوسط إلى الشديد، واضطرابات النوم مقارنةً مع غير المدخنين. 

اضطرابات النوم
وكان المدخنون الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاماً، والذين لم يستوفوا إرشادات النشاط البدني، أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض اكتئاب متوسطة وشديدة، واضطرابات في النوم. وارتفع الاضطراب أكثر لدى المدخنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

لكن وحسب "مديكال إكسبريس"، في المقابل قلل النشاط البدني المنتظم من هذه المخاطر إلى مستوياتها لدى غير المدخنين.



معدل النشاط المطلوب
وتوصي إرشادات النشاط البدني الحالية البالغين بحوالي 300 دقيقة من النشاط المعتدل، أو 150 دقيقة من النشاط القوي أسبوعياً، أو مزيجاً مكافئاً من الإثنين. وقال الدكتور تايهيون روه، الباحث المشرف على الدراسة: "يمكن للتغيرات الكيميائية العصبية التي يُحدثها التدخين، أن تُفاقم أعراض الاكتئاب، ما قد يُقلل بدوره جودة النوم، بينما يُمكن للنشاط البدني أن يُحسّن هذه الحالات".

واستخدم الباحثون بيانات 3008 بالغين، من المسح الوطني للصحة والتغذية بين 2017 و 2020.

والمثير للاهتمام أن المدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاماً، والذين استوفوا إرشادات النشاط البدني ظلوا أكثر عرضة لاضطرابات النوم مقارنةً مع غير المدخنين.
جامعة كيونغ هي

وقال الدكتور

جامعة تكساس

جامعة كيو

الكورية

إكسبريس

الرياض

تكساس

