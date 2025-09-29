لتقليل خطر الاكتئاب ومشاكل النوم لدى المدخنين المسنين.. اليكم هذه النصيحة

Advertisement

قد يساعد قدر كافٍ من التمارين الرياضية أسبوعياً المدخنين الذين يفوقون 40 عاماً على تقليل الاكتئاب ومشاكل النوم إلى مستويات تُلاحظ لدى غير المدخنين، وفق دراسة جديدة لجامعة إيه آند إم، وجامعة كيونغ هي، .وأظهرت الدراسة أن لدى المدخنين معدلات أعلى من أعراض الاكتئاب المتوسط إلى الشديد، واضطرابات النوم مقارنةً مع غير المدخنين.اضطرابات النوموكان المدخنون الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاماً، والذين لم يستوفوا إرشادات النشاط البدني، أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض اكتئاب متوسطة وشديدة، واضطرابات في النوم. وارتفع الاضطراب أكثر لدى المدخنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.لكن وحسب "مديكال "، في المقابل قلل النشاط البدني المنتظم من هذه المخاطر إلى مستوياتها لدى غير المدخنين.معدل النشاط المطلوبوتوصي إرشادات النشاط البدني الحالية البالغين بحوالي 300 دقيقة من النشاط المعتدل، أو 150 دقيقة من النشاط القوي أسبوعياً، أو مزيجاً مكافئاً من الإثنين. تايهيون روه، الباحث المشرف على الدراسة: "يمكن للتغيرات الكيميائية العصبية التي يُحدثها التدخين، أن تُفاقم أعراض الاكتئاب، ما قد يُقلل بدوره جودة النوم، بينما يُمكن للنشاط البدني أن يُحسّن هذه الحالات".واستخدم الباحثون بيانات 3008 بالغين، من المسح الوطني للصحة والتغذية بين 2017 و 2020.والمثير للاهتمام أن المدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاماً، والذين استوفوا إرشادات النشاط البدني ظلوا أكثر عرضة لاضطرابات النوم مقارنةً مع غير المدخنين.