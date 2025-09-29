كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟

Advertisement

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Journal of Psychosomatic Research أن اكتساب بعض الصفات الإيجابية يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة ويعزز الصحة العامة. وتشير الدراسة إلى أن صفات مثل النشاط، والتنظيم، والاجتهاد، والحيوية يمكن أن تكون مؤشراً أقوى على طول العمر مقارنة بالسمات الخمس الكبرى للشخصية (الانفتاح، والضمير الحي، والانبساط، والقبول، والعصاب).وشملت الدراسة أكثر من 22 ألف مشارك بالغ في أربع دراسات رئيسية، واستمرت فترة المتابعة بين 6 و28 عاماً. وقال عالم النفس المشارك في الدراسة، رينيه موتوس: "بدلاً من التركيز على سمات الشخصية العامة، درسنا أوصافاً فردية دقيقة يستخدمها الأشخاص عند الحديث عن أنفسهم". وأوضح أن وصف النفس بـ"النشاط" كان الأكثر تأثيراً، إذ إن المشاركين الذين وصفوا أنفسهم بهذا الوصف كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 21% حتى بعد احتساب العمر والجنس والحالات الطبية.كما تبع صفة النشاط صفات أخرى إيجابية، مثل الحيوية، والتنظيم، والمسؤولية، والاجتهاد، والدقة، والمساعدة. وأكد الباحثون أن الأشخاص الذين امتلكوا هذه الصفات عاشوا لفترات أطول، بينما كان خطر الوفاة المبكرة أعلى لدى من وصفوا أنفسهم بصفات سلبية مثل المزاجية، والقلق، والانزعاج، والسرعة في ردود الأفعال.وأوضح باريك أوسوليفان، المؤلف المشارك وأستاذ علم النفس بالجامعة الأميركية في إيرلندا، أن الصفات الإيجابية تعكس مرونة نفسية وعادات اجتماعية مفيدة للصحة وطول العمر. وأضاف الباحثون أن النتائج قد تساعد الأطباء في تطوير أدوات جديدة للتنبؤ بالمخاطر الصحية وابتكار طرق مبتكرة لتحسين التفكير والشعور والسلوك.