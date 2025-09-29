25
صحة
كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟
Lebanon 24
29-09-2025
|
13:00
A-
A+
كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Journal of Psychosomatic Research أن اكتساب بعض الصفات الإيجابية يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة ويعزز الصحة العامة. وتشير الدراسة إلى أن صفات مثل النشاط، والتنظيم، والاجتهاد، والحيوية يمكن أن تكون مؤشراً أقوى على طول العمر مقارنة بالسمات الخمس الكبرى للشخصية (الانفتاح، والضمير الحي، والانبساط، والقبول، والعصاب).
وشملت الدراسة أكثر من 22 ألف مشارك بالغ في أربع دراسات رئيسية، واستمرت فترة المتابعة بين 6 و28 عاماً. وقال عالم النفس المشارك في الدراسة، رينيه موتوس: "بدلاً من التركيز على سمات الشخصية العامة، درسنا أوصافاً فردية دقيقة يستخدمها الأشخاص عند الحديث عن أنفسهم". وأوضح أن وصف النفس بـ"النشاط" كان الأكثر تأثيراً، إذ إن المشاركين الذين وصفوا أنفسهم بهذا الوصف كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 21% حتى بعد احتساب العمر والجنس والحالات الطبية.
كما تبع صفة النشاط صفات أخرى إيجابية، مثل الحيوية، والتنظيم، والمسؤولية، والاجتهاد، والدقة، والمساعدة. وأكد الباحثون أن الأشخاص الذين امتلكوا هذه الصفات عاشوا لفترات أطول، بينما كان خطر الوفاة المبكرة أعلى لدى من وصفوا أنفسهم بصفات سلبية مثل المزاجية، والقلق، والانزعاج، والسرعة في ردود الأفعال.
وأوضح باريك أوسوليفان، المؤلف المشارك وأستاذ علم النفس بالجامعة الأميركية في إيرلندا، أن الصفات الإيجابية تعكس مرونة نفسية وعادات اجتماعية مفيدة للصحة وطول العمر. وأضاف الباحثون أن النتائج قد تساعد الأطباء في تطوير أدوات جديدة للتنبؤ بالمخاطر الصحية وابتكار طرق مبتكرة لتحسين التفكير والشعور والسلوك.
(سكاي نيوز)
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
Lebanon 24
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
16:00 | 2025-09-29
29/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جينية تكشف 13 منطقة جديدة مرتبطة بعسر القراءة
Lebanon 24
دراسة جينية تكشف 13 منطقة جديدة مرتبطة بعسر القراءة
14:00 | 2025-09-29
29/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد صحية مذهلة لـ"الواسابي".. تعرفوا إليها
Lebanon 24
فوائد صحية مذهلة لـ"الواسابي".. تعرفوا إليها
08:17 | 2025-09-29
29/09/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تلوث الطعام بمادة مسرطنة.. تحذير من ادوات طهي خطيرة
Lebanon 24
تلوث الطعام بمادة مسرطنة.. تحذير من ادوات طهي خطيرة
04:39 | 2025-09-29
29/09/2025 04:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين حقن مونجارو وأوزمبيك.. أيهما أقل آثار جانبية؟
Lebanon 24
بين حقن مونجارو وأوزمبيك.. أيهما أقل آثار جانبية؟
03:33 | 2025-09-29
29/09/2025 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
