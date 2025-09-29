Advertisement

صحة

كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1423100-638947728022112272.png
Doc-P-1423100-638947728022112272.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Journal of Psychosomatic Research أن اكتساب بعض الصفات الإيجابية يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة ويعزز الصحة العامة. وتشير الدراسة إلى أن صفات مثل النشاط، والتنظيم، والاجتهاد، والحيوية يمكن أن تكون مؤشراً أقوى على طول العمر مقارنة بالسمات الخمس الكبرى للشخصية (الانفتاح، والضمير الحي، والانبساط، والقبول، والعصاب).
Advertisement

وشملت الدراسة أكثر من 22 ألف مشارك بالغ في أربع دراسات رئيسية، واستمرت فترة المتابعة بين 6 و28 عاماً. وقال عالم النفس المشارك في الدراسة، رينيه موتوس: "بدلاً من التركيز على سمات الشخصية العامة، درسنا أوصافاً فردية دقيقة يستخدمها الأشخاص عند الحديث عن أنفسهم". وأوضح أن وصف النفس بـ"النشاط" كان الأكثر تأثيراً، إذ إن المشاركين الذين وصفوا أنفسهم بهذا الوصف كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 21% حتى بعد احتساب العمر والجنس والحالات الطبية.

كما تبع صفة النشاط صفات أخرى إيجابية، مثل الحيوية، والتنظيم، والمسؤولية، والاجتهاد، والدقة، والمساعدة. وأكد الباحثون أن الأشخاص الذين امتلكوا هذه الصفات عاشوا لفترات أطول، بينما كان خطر الوفاة المبكرة أعلى لدى من وصفوا أنفسهم بصفات سلبية مثل المزاجية، والقلق، والانزعاج، والسرعة في ردود الأفعال.

وأوضح باريك أوسوليفان، المؤلف المشارك وأستاذ علم النفس بالجامعة الأميركية في إيرلندا، أن الصفات الإيجابية تعكس مرونة نفسية وعادات اجتماعية مفيدة للصحة وطول العمر. وأضاف الباحثون أن النتائج قد تساعد الأطباء في تطوير أدوات جديدة للتنبؤ بالمخاطر الصحية وابتكار طرق مبتكرة لتحسين التفكير والشعور والسلوك.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
كيف تؤثر الليالي الحارة على الدماغ والصحة؟
lebanon 24
30/09/2025 00:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر الهرمونات على الصحة النفسية والجسدية للمرأة؟
lebanon 24
30/09/2025 00:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان معروف جدّاً خسر والدته: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري"
lebanon 24
30/09/2025 00:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر الهرمونات على حياة المرأة؟
lebanon 24
30/09/2025 00:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

منوعات

سكاي نيوز

سكاي نيو

سوليفان

حسين ال

التركي

الصفا

الترك

عمر م

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-09-29
14:00 | 2025-09-29
08:17 | 2025-09-29
04:39 | 2025-09-29
03:33 | 2025-09-29
03:04 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24