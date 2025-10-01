Advertisement

صحة

الصداقة.. وصفة سحرية لإطالة العمر وحماية الصحة

Lebanon 24
01-10-2025
أظهرت مراجعة علمية ضخمة شملت 148 دراسة ونشرتها مجلة Scientific American أن الروابط الاجتماعية القوية تشكل عاملاً أكثر أهمية للصحة العامة من ممارسة الرياضة أو حتى التخلص من السمنة.

وبحسب التحليل، فإن اللقاء المنتظم مع الأصدقاء والأحبة يمكن أن يكون مساويًا تقريبًا للإقلاع عن عادة تدخين 15 سيجارة يوميًا من حيث الفوائد الصحية.
وتوضح البروفيسورة جوليان هولت-لونستاد، أستاذة علم النفس والأعصاب، أن مجرد وجود شخص واحد للتواصل معه يقلل من مخاطر العزلة، غير أن توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية يخفض المخاطر بدرجة أكبر. وتضيف: "كلما ازدادت العلاقات واتسعت الشبكة الاجتماعية للفرد، انخفضت الأخطار الصحية بشكل واضح".

في السياق ذاته، يؤكد الدكتور روبن دنبار، أستاذ علم النفس التطوري في جامعة أكسفورد، أن "الجرعة المثالية" من اللقاءات الاجتماعية تتمثل في الالتقاء بالأصدقاء المقربين مرتين أسبوعيًا على الأقل. ويشير إلى أن الأشخاص الذين يحافظون على علاقات اجتماعية متينة يعيشون أعمارًا أطول، يتعافون بشكل أسرع بعد العمليات الجراحية، وأطفالهم يتمتعون بفرص بقاء أفضل.

ويشدد دنبار على أن الأمر لا يتعلق بعدد الأصدقاء فقط، بل بجودة العلاقات، أي وجود أشخاص مستعدين لتقديم الدعم الحقيقي في أوقات الشدة.

وبحسب الخبراء، فإن تخصيص وقت منتظم للأصدقاء ليس رفاهية اجتماعية، بل هو وصفة علمية مثبتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية على حد سواء، ما يجعله أحد أسرار طول العمر وجودة الحياة.
 
 
