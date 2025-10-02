Advertisement

صحة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول نصف ملعقة صغيرة يوميًا من زيت الزيتون!

Lebanon 24
02-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1424596-638950470475139732.webp
Doc-P-1424596-638950470475139732.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت الدراسات أن زيت الزيتون يعزز صحة الدماغ ويحمي الذاكرة. فتناول نصف ملعقة صغيرة يوميًا مع ماء دافئ يقلل خطر الخرف بنسبة تصل إلى 28٪، وفق دراسة شملت أكثر من 92 ألف شخص على مدى 28 عامًا.
Advertisement

ويحتوي زيت الزيتون على دهون أحادية تدعم تدفق الدم وخلايا الدماغ، وبوليفينول مضاد للأكسدة يقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ويساعد على إزالة بروتينات مرتبطة بالزهايمر.

لأفضل النتائج: استخدم زيت الزيتون البكر الممتاز الطازج، خزّنه في زجاجة داكنة، وتناوله صباحًا أو قبل الوجبات مع ماء دافئ (لا ساخن جدًا).

إلى جانب دعم الدماغ، يفيد الزيت في تحسين الهضم، حماية القلب، والحد من الالتهابات.

لكن يُستحسن استشارة الطبيب عند وجود مشكلات هضمية، أدوية مميعة للدم، أو مخاوف تتعلق بالوزن.
 
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟
lebanon 24
03/10/2025 10:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يحدث للجسم عند تناول كمية كبيرة من المكملات الغذائية.. تقرير طبي يكشف
lebanon 24
03/10/2025 10:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف: تناول 7 إلى 8 أكواب من هذه المشروبات يومياً يرتبط بطول العمر
lebanon 24
03/10/2025 10:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لإطالة العمر الصحي.. تناول 22 حبة من اللوز يومياً
lebanon 24
03/10/2025 10:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين ال

الزيتون

وي زي

حسن ا

روتي

بولي

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:00 | 2025-10-03
01:14 | 2025-10-03
16:08 | 2025-10-02
12:48 | 2025-10-02
08:30 | 2025-10-02
06:38 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24