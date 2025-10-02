28
صحة
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول نصف ملعقة صغيرة يوميًا من زيت الزيتون!
Lebanon 24
02-10-2025
|
23:00
أظهرت الدراسات أن زيت
الزيتون
يعزز صحة الدماغ ويحمي الذاكرة. فتناول نصف ملعقة صغيرة يوميًا مع ماء دافئ يقلل خطر الخرف بنسبة تصل إلى 28٪، وفق دراسة شملت أكثر من 92 ألف شخص على مدى 28 عامًا.
ويحتوي زيت الزيتون على دهون أحادية تدعم تدفق
الدم
وخلايا الدماغ، وبوليفينول مضاد للأكسدة يقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ويساعد على إزالة بروتينات مرتبطة بالزهايمر.
لأفضل النتائج: استخدم زيت الزيتون البكر الممتاز الطازج، خزّنه في زجاجة داكنة، وتناوله صباحًا أو قبل الوجبات مع ماء دافئ (لا ساخن جدًا).
إلى جانب دعم الدماغ، يفيد الزيت في تحسين الهضم، حماية القلب، والحد من الالتهابات.
لكن يُستحسن استشارة الطبيب عند وجود مشكلات هضمية، أدوية مميعة للدم، أو مخاوف تتعلق بالوزن.
