لماذا يعتبر الخريف التوقيت المثالي لخسارة الوزن؟

كشفت الدكتورة هولي لوفتون، الأخصائية المعتمدة في طب السمنة بمركز NYU Langone الطبي، عن مفهوم "نظرية تشرين الأول" الذي يستند إلى فكرة أن الخريف يجلب معه إعادة ضبط طبيعية للحياة مع استقرار بعد صيف مليء بالأنشطة والعطلات.ويتميز هذا التحول الموسمي بكونه فرصة ذهبية لإعادة تقييم وتبني روتين صحي أكثر فعالية، حيث يمكن أن يعزز بشكل ملحوظ من فعالية أدوية خسارة الوزن الشهيرة مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي".ولاحظت لوفتون أنه مع حلول تشرين الأول من كل عام، تشهد العيادات ارتفاعا ملحوظا في أعداد المرضى الراغبين في الحصول على هذه العلاجات المتطورة، حيث يدرك الكثيرون أنهم لم يحققوا أهدافهم المرجوة خلال الصيف، ويسعون لإنهاء العام بشكل إيجابي.وفي خلفية هذه الظاهرة، تكشف الأرقام أن أكثر من نصف البالغين في يعترفون برغبتهم في خسارة الوزن، بينما لا يبذل سوى 27% منهم جهودا حقيقية لتحقيق هذا الهدف. وتصل نسبة المصابين بزيادة الوزن أو السمنة إلى 3 من كل 4 بالغين، ما يزيد من مخاطر إصابتهم بمشاكل صحية مزمنة.