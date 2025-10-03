28
صحة
تمارين تُحاكي تأثير النيكوتين.. طريقة جديدة للإقلاع عن التدخين
Lebanon 24
03-10-2025
|
16:00
A-
A+
كشف خبير اللياقة البدنية ليون بولمير عن تمارين قصيرة مثبتة علميًا تساعد على الحد من الرغبة في التدخين أو أي إدمان آخر، دون الحاجة لاستخدام بدائل النيكوتين. وتستند هذه الطريقة إلى قدرة الجسم على إفراز مواد كيميائية طبيعية تمنح شعورًا بالسعادة خلال دقائق قليلة.
واحد من أهم التمارين التي يقترحها بولمير هو استخدام تقنية تمرين تخفيف التوتر والصدمات (TRE)، حيث يقف الشخص باستقامة، ويفتح ركبتيه، ويترك ذراعيه وساقيه ترتعشان. هذا الاهتزاز الغريب للجسم يخفف التوتر المخزن في العضلات ويهدئ الجهاز العصبي، مما يقلل الرغبة الشديدة في التدخين خلال دقائق.
كما ينصح بولمير بتمرينين إضافيين: الأول هو القفز بالحبل أو محاكاته 100 مرة سريعة، لتعزيز إفراز الدوبامين وتقليل الرغبة في التدخين، والثاني هو الاستحمام بالتناوب بين الماء الساخن والبارد بعد ممارسة التمارين، لتحفيز الجهاز العصبي وإفراز الإندورفين.
الدراسات العلمية تؤكد فعالية هذه الأساليب في تقليل التوتر والقلق، وهما من أهم محفزات التدخين، ما يجعل الإقلاع عنه أسهل وأكثر أمانًا مقارنة بالاعتماد على بدائل النيكوتين.
