صحة
كيف يؤثر نقص شرب السوائل على النوم؟
04-10-2025
04:01
يعلم الجميع أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم، لكن بحثاً جديداً يُسلّط الضوء على مدى أهميته لعامل صحي آخر هو النوم.
وكشفت التجربة أنه في حالة نقص الترطيب، نام المشاركون حوالي ساعة أطول من متوسط ساعات نومهم الأساسية، لكنهم أفادوا بمواجهتهم صعوبة كبيرة في النوم، وشعورهم بتعب أكبر في
صباح اليوم
التالي.
وأجرى البحث باحثون من
جامعة تكساس
، وشارك فيه 18 طالباً جامعياً أمضوا 4 أيام متتالية في
مختبر النوم
.
التجربة
وفي اليوم الأول التزم المشاركون بمستوى الترطيب الأساسي، ثم زاد الترطيب في اليوم الثاني، ونقص عن المستوى الأساسي في اليوم الثالث، وعادوا إلى مستوى الطعام والشراب المعتاد في اليوم الرابع.
واختبر الباحثون مؤشرات حالة الترطيب، مثل كثافة البول والمواد المذابة فيه، وأكمل المشاركون استبياناً حول مدة وجودة نومهم كل ليلة، وأجابوا عن أسئلة حول أمور مثل المدة التي استغرقوها للنوم، وما إذا كانوا يستيقظون طوال الليل، وما إذا كانوا يحلمون.
وقال الباحثون إن مستوى الجفاف الذي تعرض له المشاركون مماثلة لما نراه لدى الناس.
الجفاف وصعوبة النوم
وبحسب "مديكال
إكسبريس
"، وجد الباحثون صلة بين جفاف الجسم ونقص جودة النوم، بما في ذلك صعوبة النوم، والتعب في صباح اليوم التالي.
وقال الباحثون: "قد لا تعرف سبب شعورك بالتعب طوال الصباح، أو صعوبة نومك ليلًا، وقد يكون بعض ذلك مرتبطاً بعاداتك اليومية المعتادة في شرب السوائل".
