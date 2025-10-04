نمط نوم يعجل من شيخوخة الدماغ.. دراسة تكشف

كشفت دراسة علمية حديثة عن علاقة مقلقة بين جودة النوم وصحة الدماغ، إذ أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من سوء النوم تميل أدمغتهم إلى الظهور أكبر سنا من عمرهم الحقيقي.

وهذا الاكتشاف المهم يأتي من خلال بحث شامل أجراه معهد كارولينسكا في ، ونشر في المجلة العلمية المرموقة eBioMedicine.

وكشفت النتائج تفاصيل مذهلة، حيث يوضح الباحثون أن كل نقطة انخفاض في جودة النوم تتوافق مع زيادة بين عمر الدماغ البيولوجي والعمر الحقيقي بنحو ستة أشهر. بل إن الأشخاص الذين يعانون من سوء النوم المزمن كانت أدمغتهم تبدو أكبر بمعدل عام واحد كامل مقارنة بعمرهم الفعلي.

وتشير الباحثة الرئيسية من قسم البيولوجيا العصبية وعلوم الرعاية والمجتمع في معهد كارولينسكا إلى أن "هذه النتائج تقدم أدلة قوية على أن سوء النوم قد يساهم في تسريع شيخوخة الدماغ، كما تشير إلى الالتهاب كأحد الآليات الأساسية وراء هذه العلاقة".



وتضيف دوف: "نظرا لأن النوم عامل قابل للتعديل والتحسين، فقد يصبح من الممكن منع التسارع في شيخوخة الدماغ وربما حتى الوقاية من التدهور المعرفي من خلال اعتماد عادات نوم أكثر صحية". (روسيا اليوم)