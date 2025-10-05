25
صحة
فواكه تساعد على النوم العميق.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
05-10-2025
|
11:48
إذا كنت
ممن يعانون من الأرق، فربما لن تحتاج بعد اليوم إلى الحبوب المنوّمة أو وصفات "الحليب الدافئ"، إذ يكمن الحل – وفق خبراء التغذية – في قسم الفواكه داخل السوبرماركت.
فقد كشفت اختصاصية التغذية الأميركية كيندل ماكنتوش، العضو في المجلس العالمي للعافية (Global Wellness Forum)، أن بعض أنواع الفاكهة تحتوي على هرمونات طبيعية ومعادن تساعد الجسم على النوم بعمق من خلال تنظيم الساعة البيولوجية (Circadian rhythm) وإصلاح الخلايا أثناء الليل.
أزمة نوم متفاقمة
وقالت ماكنتوش في حديث لشبكة "
فوكس نيوز
" الأميركية: "الغذاء لا يزوّدنا بالسعرات فقط، بل يتواصل مع أنظمتنا الحيوية ويؤثر في المزاج والنوم والتمثيل الغذائي".
كما أضافت أن أهمية هذه الأطعمة تتزايد مع تغيّر الفصول وقِصر ساعات النهار، حيث يحتاج الجسم إلى دعم طبيعي لإنتاج الميلاتونين المسؤول عن النوم.
الكرز... مخزن للميلاتونين
ويعد الكرز من أبرز الأطعمة المساعدة على النوم، لاحتوائه على الميلاتونين، وهو الهرمون الذي تفرزه الغدة الصنوبرية (pineal gland) في الدماغ لتنظيم دورة النوم والاستيقاظ.
كما يحتوي الكرز على التريبتوفان، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم لإنتاج السيروتونين والميلاتونين، بحسب عيادة كليفلاند.
فيما يُوصى بتناول الكرز الحامض تحديدا، المعروف بطعمه اللاذع وغناه بالميلاتونين الطبيعي.
الكيوي... فاكهة الرياضيين
إلى ذلك، أكدت الدراسات أن تناول الكيوي قبل النوم يساعد على تحسين جودة النوم ومدته. فقد أظهرت دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب (NLM) عام 2024 وشملت رياضيين محترفين أن استهلاك الكيوي بانتظام لمدة أربعة أسابيع أدى إلى “تحسن ملحوظ في جودة النوم والأداء النهاري”. ويُعزى ذلك إلى غناه بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم والسيروتونين، التي تساهم في تهدئة الجهاز العصبي.
العنب... وجبة مسائية خفيفة
أما العنب الطازج، فهو الآخر مصدر طبيعي للميلاتونين، وفق اختصاصي التغذية
أنتوني
ديمارينو من عيادة كليفلاند. وقال ديمارينو إن “العنب خيار مثالي كوجبة خفيفة قبل النوم، فهو منخفض السعرات ويمكن أن يساعد على الاسترخاء”.
لكنه شدد على تناول العنب الطازج غير المعالج بدلا من العصائر أو الزبيب، لأن الشكل الطبيعي يحافظ على القيمة الغذائية الكاملة.
