5 أعراض قد تكشف عن مشاكل صحية خطيرة.. اكتشفها!

لا يعني دائماً الرغبة في النوم، بل قد يشير إلى:اضطرابات في وظائف الدماغ (مثل التصلب اللويحي أو بداية الجلطة الدماغية).مشاكل في تنظيم درجة الحرارة.قلق أو اكتئاب.أمراض القلب والأوعية الدموية.ليست مجرد مشكلة أسنان، بل قد تكشف عن:رائحة حامضة: مشكلات في المعدة (التهاب أو قرحة).رائحة أسيتون: علامة على داء .رائحة "الكبد": مشاكل في الكبد.رائحة كريهة عامة: أمراض الرئة أو اللوزتين.ليس بسبب التعب فقط، وقد يدل على:فشل القلب: يزداد التورم في المساء.مشاكل الكلى: تورم في الصباح بعد الاستيقاظ.قصور وريدي: مصحوب بأوردة عنكبوتية.أمراض الكبد.تعد علامة تحذيرية، وقد تنتج عن:اضطراب تخثر .أمراض الكبد.نقص فيتامين C أو K.آثار جانبية لبعض الأدوية.سرطان الدم.ليس دائماً بسبب الحرارة، وقد يكون مرتبطاً بـ:اختلالات هرمونية (الغدة الدرقية، انقطاع الطمث).داء السكري (خصوصاً التعرق الليلي).السل.السرطان (مثل الليمفوما).مشاكل عصبية.نصيحة الخبراء:لا تتجاهل هذه الأعراض المتكررة، واحرص على إجراء فحص شامل للجسم مرة واحدة سنوياً للكشف المبكر عن أي أمراض خطيرة.