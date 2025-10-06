Advertisement

صحة

5 أعراض قد تكشف عن مشاكل صحية خطيرة.. اكتشفها!

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:03
A-
A+
Doc-P-1425751-638953418112128697.jpeg
Doc-P-1425751-638953418112128697.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد يكون الجسم أحيانًا مرسلاً لإشارات تنبّه إلى أمراض خطيرة في مراحلها المبكرة. 

ومن بين هذه العلامات:

أوّلاً، التثاؤب المتكرر:

لا يعني دائماً الرغبة في النوم، بل قد يشير إلى:
Advertisement

اضطرابات في وظائف الدماغ (مثل التصلب اللويحي أو بداية الجلطة الدماغية).

مشاكل في تنظيم درجة الحرارة.

قلق أو اكتئاب.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

ثانيًا، رائحة الفم الكريهة:

ليست مجرد مشكلة أسنان، بل قد تكشف عن:

رائحة حامضة: مشكلات في المعدة (التهاب أو قرحة).

رائحة أسيتون: علامة على داء السكري.

رائحة "الكبد": مشاكل في الكبد.

رائحة كريهة عامة: أمراض الرئة أو اللوزتين.

ثالثًا، تورم الساقين:

ليس بسبب التعب فقط، وقد يدل على:

فشل القلب: يزداد التورم في المساء.

مشاكل الكلى: تورم في الصباح بعد الاستيقاظ.

قصور وريدي: مصحوب بأوردة عنكبوتية.

أمراض الكبد.

رابعًأ،  الكدمات غير المبررة:

تعد علامة تحذيرية، وقد تنتج عن:

اضطراب تخثر الدم.

أمراض الكبد.

نقص فيتامين C أو K.

آثار جانبية لبعض الأدوية.

سرطان الدم.

خامسًا، التعرق المفرط:
ليس دائماً بسبب الحرارة، وقد يكون مرتبطاً بـ:

اختلالات هرمونية (الغدة الدرقية، انقطاع الطمث).

داء السكري (خصوصاً التعرق الليلي).

السل.

السرطان (مثل الليمفوما).

مشاكل عصبية.

نصيحة الخبراء:
لا تتجاهل هذه الأعراض المتكررة، واحرص على إجراء فحص شامل للجسم مرة واحدة سنوياً للكشف المبكر عن أي أمراض خطيرة.
مواضيع ذات صلة
تورّم الكاحل.. مشكلة صحية قد تكون خطيرة
lebanon 24
06/10/2025 11:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية
lebanon 24
06/10/2025 11:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هي بعيدة عنه.. فنانة تكشف عن أزمة صحية تعرّض لها والدها
lebanon 24
06/10/2025 11:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته
lebanon 24
06/10/2025 11:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24

عنكبوت

السكري

العلا

الغد

ريدي

حيان

الدم

شام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:35 | 2025-10-06
23:26 | 2025-10-05
23:00 | 2025-10-05
16:00 | 2025-10-05
14:05 | 2025-10-05
11:48 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24