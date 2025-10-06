5 أعراض قد تكشف عن مشاكل صحية خطيرة.. اكتشفها!

قد يكون الجسم أحيانًا مرسلاً لإشارات تنبّه إلى أمراض خطيرة في مراحلها المبكرة.
ومن بين هذه العلامات:
أوّلاً، التثاؤب المتكرر:
لا يعني دائماً الرغبة في النوم، بل قد يشير إلى:
اضطرابات في وظائف الدماغ (مثل التصلب اللويحي أو بداية الجلطة الدماغية).
مشاكل في تنظيم درجة الحرارة.
قلق أو اكتئاب.
أمراض القلب والأوعية الدموية.
ثانيًا، رائحة الفم الكريهة:
ليست مجرد مشكلة أسنان، بل قد تكشف عن:
رائحة حامضة: مشكلات في المعدة (التهاب أو قرحة).
رائحة أسيتون: علامة على داء السكري
.
رائحة "الكبد": مشاكل في الكبد.
رائحة كريهة عامة: أمراض الرئة أو اللوزتين.
ثالثًا، تورم الساقين:
ليس بسبب التعب فقط، وقد يدل على:
فشل القلب: يزداد التورم في المساء.
مشاكل الكلى: تورم في الصباح بعد الاستيقاظ.
قصور وريدي: مصحوب بأوردة عنكبوتية.
أمراض الكبد.
رابعًأ، الكدمات غير المبررة:
تعد علامة تحذيرية، وقد تنتج عن:
اضطراب تخثر الدم
.
أمراض الكبد.
نقص فيتامين C أو K.
آثار جانبية لبعض الأدوية.
سرطان الدم.
خامسًا، التعرق المفرط:
ليس دائماً بسبب الحرارة، وقد يكون مرتبطاً بـ:
اختلالات هرمونية (الغدة الدرقية، انقطاع الطمث).
داء السكري (خصوصاً التعرق الليلي).
السل.
السرطان (مثل الليمفوما).
مشاكل عصبية.
نصيحة الخبراء:
لا تتجاهل هذه الأعراض المتكررة، واحرص على إجراء فحص شامل للجسم مرة واحدة سنوياً للكشف المبكر عن أي أمراض خطيرة.