25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
السجائر الإلكترونية تهدّد جيل المراهقين
Lebanon 24
06-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت
منظمة الصحة العالمية
في تقرير حديث من "موجة إدمان جديدة" تهدد الشباب، بعدما تبيّن أن أكثر من 15 مليون مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً يستخدمون السجائر الإلكترونية حول العالم.
Advertisement
ووفقاً للبيانات، تجاوز عدد مستخدمي هذه السجائر 100 مليون شخص، بينهم 86 مليون بالغ، معظمهم في الدول ذات الدخل المرتفع. وتشير الإحصاءات إلى أن المراهقين أكثر عرضة للتدخين الإلكتروني بتسعة أضعاف مقارنة بالبالغين.
ويأتي ذلك في وقت يتراجع فيه التدخين التقليدي، إذ انخفض عدد مستخدمي التبغ من 1.38 مليار في عام 2000 إلى 1.2 مليار في 2024. غير أن شركات التبغ الكبرى اتجهت إلى الترويج للمنتجات البديلة لتعويض خسائرها، وهو ما تعتبره المنظمة تهديداً مباشراً لجهود مكافحة التدخين.
وقال إتيان كروغ،
مدير إدارة
محددات الصحة في المنظمة: "تُسوَّق هذه المنتجات على أنها أقل ضرراً، لكنها في الواقع تدفع الأطفال إلى الإدمان المبكر على النيكوتين، مما يقوّض عقوداً من التقدم".
ورغم أن بعض الدراسات بينها مراجعة لشبكة "كوكرين" عام 2024 أشارت إلى أن السجائر الإلكترونية قد تساعد المدخنين على الإقلاع بشكلٍ أكثر فاعلية من بدائل النيكوتين التقليدية، إلا أن البيانات الطويلة المدى ما زالت غير كافية لإثبات سلامتها.
واختتمت
منظمة الصحة
العالمية تقريرها بالدعوة إلى تشديد القوانين على منتجات النيكوتين الجديدة، محذّرة من أن "النيكوتين لا يميّز بين سيجارة تقليدية أو إلكترونية... الخطر واحد، والحماية مسؤولية جماعية".
مواضيع ذات صلة
خطر يهدد الصحة النفسية للمراهقين.. إحذروا ألعاب الفيديو
Lebanon 24
خطر يهدد الصحة النفسية للمراهقين.. إحذروا ألعاب الفيديو
07/10/2025 01:26:04
07/10/2025 01:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط كميات كبيرة من السجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر في البقاع
Lebanon 24
ضبط كميات كبيرة من السجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر في البقاع
07/10/2025 01:26:04
07/10/2025 01:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "OpenAI".. هذا ما ينتظر المُراهقين!
Lebanon 24
جديد "OpenAI".. هذا ما ينتظر المُراهقين!
07/10/2025 01:26:04
07/10/2025 01:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ارتفعت أسعار سجائر سيدرز في لبنان؟
Lebanon 24
هل ارتفعت أسعار سجائر سيدرز في لبنان؟
07/10/2025 01:26:04
07/10/2025 01:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة
مدير إدارة
الطويل
دارت
تابع
قد يعجبك أيضاً
في دولة عربية: داء "الهاشيموتو" يتفشّى.. ما أسبابه وأعراضه؟
Lebanon 24
في دولة عربية: داء "الهاشيموتو" يتفشّى.. ما أسبابه وأعراضه؟
15:13 | 2025-10-06
06/10/2025 03:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاح روسي جديد قد يغيّر مسار علاج السرطان
Lebanon 24
لقاح روسي جديد قد يغيّر مسار علاج السرطان
14:00 | 2025-10-06
06/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفوا "كوابح" الجهاز المناعي... 3 علماء يفوزون بنوبل الطب 2025
Lebanon 24
اكتشفوا "كوابح" الجهاز المناعي... 3 علماء يفوزون بنوبل الطب 2025
06:58 | 2025-10-06
06/10/2025 06:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
6 أسباب غير متوقعة وراء الصداع... تعرّف إليها!
Lebanon 24
6 أسباب غير متوقعة وراء الصداع... تعرّف إليها!
04:43 | 2025-10-06
06/10/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أعراض قد تكشف عن مشاكل صحية خطيرة.. اكتشفها!
Lebanon 24
5 أعراض قد تكشف عن مشاكل صحية خطيرة.. اكتشفها!
03:03 | 2025-10-06
06/10/2025 03:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
00:54 | 2025-10-06
06/10/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:13 | 2025-10-06
في دولة عربية: داء "الهاشيموتو" يتفشّى.. ما أسبابه وأعراضه؟
14:00 | 2025-10-06
لقاح روسي جديد قد يغيّر مسار علاج السرطان
06:58 | 2025-10-06
اكتشفوا "كوابح" الجهاز المناعي... 3 علماء يفوزون بنوبل الطب 2025
04:43 | 2025-10-06
6 أسباب غير متوقعة وراء الصداع... تعرّف إليها!
03:03 | 2025-10-06
5 أعراض قد تكشف عن مشاكل صحية خطيرة.. اكتشفها!
01:35 | 2025-10-06
كيف يخفف الآيس كريم ألم الحلق مؤقتًا؟
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 01:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 01:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 01:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24