صحة

السجائر الإلكترونية تهدّد جيل المراهقين

Lebanon 24
06-10-2025 | 16:00
حذّرت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث من "موجة إدمان جديدة" تهدد الشباب، بعدما تبيّن أن أكثر من 15 مليون مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً يستخدمون السجائر الإلكترونية حول العالم.
ووفقاً للبيانات، تجاوز عدد مستخدمي هذه السجائر 100 مليون شخص، بينهم 86 مليون بالغ، معظمهم في الدول ذات الدخل المرتفع. وتشير الإحصاءات إلى أن المراهقين أكثر عرضة للتدخين الإلكتروني بتسعة أضعاف مقارنة بالبالغين.

ويأتي ذلك في وقت يتراجع فيه التدخين التقليدي، إذ انخفض عدد مستخدمي التبغ من 1.38 مليار في عام 2000 إلى 1.2 مليار في 2024. غير أن شركات التبغ الكبرى اتجهت إلى الترويج للمنتجات البديلة لتعويض خسائرها، وهو ما تعتبره المنظمة تهديداً مباشراً لجهود مكافحة التدخين.

وقال إتيان كروغ، مدير إدارة محددات الصحة في المنظمة: "تُسوَّق هذه المنتجات على أنها أقل ضرراً، لكنها في الواقع تدفع الأطفال إلى الإدمان المبكر على النيكوتين، مما يقوّض عقوداً من التقدم".

ورغم أن بعض الدراسات بينها مراجعة لشبكة "كوكرين" عام 2024 أشارت إلى أن السجائر الإلكترونية قد تساعد المدخنين على الإقلاع بشكلٍ أكثر فاعلية من بدائل النيكوتين التقليدية، إلا أن البيانات الطويلة المدى ما زالت غير كافية لإثبات سلامتها.

واختتمت منظمة الصحة العالمية تقريرها بالدعوة إلى تشديد القوانين على منتجات النيكوتين الجديدة، محذّرة من أن "النيكوتين لا يميّز بين سيجارة تقليدية أو إلكترونية... الخطر واحد، والحماية مسؤولية جماعية".
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة

مدير إدارة

الطويل

دارت

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24