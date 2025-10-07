سبب مفاجئ للدوخة.. عضلة واحدة قد تكون السبب

Advertisement

كشف أخصائي الرأس والرقبة الدكتور جو دامياني عن سبب غير متوقع للشعور المستمر بالدوار، موضحًا أن المشكلة قد تعود إلى خلل في عضلة واحدة فقط من عضلات الرقبة، وليس بالضرورة إلى ضعف في التغذية أو مشاكل صحية عامة كما يعتقد الكثيرون.وفي فيديو نال تفاعلاً واسعًا على منصة "إنستغرام" أمام أكثر من مليون متابع، شرح دامياني أن نظام التوازن في الجسم يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية تعمل بتناغم تام:الرؤية التي تراقب تغيرات البيئة المحيطة، والأذن الداخلية التي تحتوي على بلورات تكشف حركة الرأس، والمستقبلات العصبية المنتشرة في الجسم التي تراقب التمدد وتساعد على حفظ التوازن.وأشار الطبيب إلى أن عضلة القصية الترقوية الخشائية (SCM) تلعب دورًا محوريًا في تحديد موضع الرأس واستقراره. وعندما تصاب هذه العضلة بتشنج أو خلل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى شعور مزمن بالدوخة أو الدوار.وقدّم دامياني استراتيجية بسيطة من جزأين لتحرير هذه العضلة وإعادة توازنها.الجزء الأول يتمثل في وضع اليد على جانب الرأس وتحريكها ببطء على طول العضلة نزولاً نحو الترقوة، بينما يتضمن الجزء الثاني استخدام الإصبعين أسفل الأذن وتحريكهما تدريجياً باتجاه الترقوة لتخفيف التوتر العضلي.وأضاف الطبيب أن تنشيط العضلة بعد تحريرها يساعد في تحسين الإشارات العصبية المسؤولة عن التوازن. ولتحقيق ذلك، ينصح بمجموعة من التمارين البسيطة تشمل ثني الذقن نحو ، وتدوير الرأس ببطء إلى الجانبين مع دعم اليد المقابلة، وتكرار هذه الحركات عدة مرات يوميًا.وأكد دامياني أن تحرير عضلة SCM وتقويتها يسهم في تطبيع الإشارات العصبية المرتبطة بالتوازن، مما يخفف من الدوخة ويقلل التوتر العضلي في الرقبة والكتفين، مع تحسين قدرة الجسم على الثبات الطبيعي.