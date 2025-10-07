Advertisement

صحة

هل بدائل السكر آمنة فعلاً؟

Lebanon 24
07-10-2025 | 03:30
في زمن تزداد فيه التحذيرات من أضرار السكر الأبيض، بدأت بدائل السكر الطبيعية بالانتشار كخيار صحي شائع، لكن هل هي فعلاً آمنة؟

تقول أخصائية التغذية ولاء أبو عيسى في حديث خاص لموقع "إرم نيوز" إن تقليل تناول السكر المكرر ليس مجرد خطوة تجميلية أو عابرة، بل هو ضرورة صحية شاملة تساعد على الوقاية من أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد وتسوس الأسنان.
وتوضح أبو عيسى أن السكر الأبيض يمنح الجسم طاقة سريعة زائفة، لكنه خالٍ من أي قيمة غذائية حقيقية، كما يؤدي الإفراط في استهلاكه إلى اضطراب في مستويات الجلوكوز في الدم، والشعور بالإرهاق والتوتر والرغبة المستمرة في تناول الحلويات.

وتشير إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن السكر المكرر يُضعف جهاز المناعة ويُسرّع من ظهور علامات الشيخوخة عبر الإضرار بمادة الكولاجين المسؤولة عن مرونة الجلد ونضارته. كما يرتبط الإفراط في تناوله بتقلبات المزاج وتراجع الذاكرة وزيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب.

أما عن البدائل الصحية، فتوصي الأخصائية باستخدام العسل الطبيعي، ودبس التمر أو العنب، والفواكه الطازجة كمصادر طبيعية للتحلية، لأنها تحتوي على معادن ومضادات أكسدة، وتؤثر بشكل أقل على مستويات السكر في الدم.

ومع ذلك، تحذر أبو عيسى من الإفراط في تناول هذه البدائل، مشددة على أن الاعتدال هو الأساس، فحتى البدائل الصحية قد تفقد قيمتها إذا استُخدمت بشكل مفرط.

وتختم بالقول: "نمط الحياة الصحي لا يقوم على الحرمان، بل على التوازن والوعي بما يدخل إلى أجسامنا".
 
(إرم نيوز)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24