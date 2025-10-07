تحذير.. ركوب الدراجات قد يؤثر على خصوبة الرجال!

Advertisement

كشفت دراسة علمية حديثة عن تأثير ركوب الدراجات على الخصوبة لدى الرجال، مشيرة إلى أن المقاعد المبطنة قد تقلل من فرص الحمل لدى شريكاتهم.وشملت الدراسة أكثر من 5000 رجل من الدنمارك وأميركا الشمالية، وركزت على العلاقة بين مدة ركوب الدراجات ونوع المقعد المستخدم، سواء كان مبطّنًا أو صلبًا على طراز سباقات الدراجات. وبيّنت النتائج أن الرجال الذين يركبون الدراجات ثلاث ساعات أو أكثر أسبوعيًا على مقاعد مبطنة تقل فرص حمل شريكاتهم خلال الشهر الأول من المحاولة بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بغير راكبي الدراجات.وأرجع الباحثون السبب إلى أن المقعد المبطّن قد يضغط على شريان رئيسي يغذي الأعضاء التناسلية ، ما يرفع درجة حرارة الخصيتين ويؤثر على عدد وجودة الحيوانات المنوية، وقد يسبب أيضًا ضعف الانتصاب. بينما ركوب الدراجات على سرج صلب لم يظهر أي تأثير سلبي على الخصوبة.وأوصت البروفيسورة من بأن يقلّل الرجال الذين يواجهون صعوبات في الحمل من مدة ركوب الدراجات أو يختاروا مقاعد مختلفة لتقليل الضغط والحرارة على الأعضاء التناسلية، مؤكدة أن المزيد من الدراسات لازالت مطلوبة لفهم هذه العلاقة بشكل أعمق.