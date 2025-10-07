26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
14
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تحذير.. ركوب الدراجات قد يؤثر على خصوبة الرجال!
Lebanon 24
07-10-2025
|
08:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة علمية حديثة عن تأثير ركوب الدراجات على الخصوبة لدى الرجال، مشيرة إلى أن المقاعد المبطنة قد تقلل من فرص الحمل لدى شريكاتهم.
وشملت الدراسة أكثر من 5000 رجل من الدنمارك وأميركا الشمالية، وركزت على العلاقة بين مدة ركوب الدراجات ونوع المقعد المستخدم، سواء كان مبطّنًا أو صلبًا على طراز سباقات الدراجات. وبيّنت النتائج أن الرجال الذين يركبون الدراجات ثلاث ساعات أو أكثر أسبوعيًا على مقاعد مبطنة تقل فرص حمل شريكاتهم خلال الشهر الأول من المحاولة بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بغير راكبي الدراجات.
Advertisement
وأرجع الباحثون السبب إلى أن المقعد المبطّن قد يضغط على شريان رئيسي يغذي الأعضاء التناسلية
بالدم
، ما يرفع درجة حرارة الخصيتين ويؤثر على عدد وجودة الحيوانات المنوية، وقد يسبب أيضًا ضعف الانتصاب. بينما ركوب الدراجات على سرج صلب لم يظهر أي تأثير سلبي على الخصوبة.
وأوصت البروفيسورة
لورين وايز
من
جامعة بوسطن
بأن يقلّل الرجال الذين يواجهون صعوبات في الحمل من مدة ركوب الدراجات أو يختاروا مقاعد مختلفة لتقليل الضغط والحرارة على الأعضاء التناسلية، مؤكدة أن المزيد من الدراسات لازالت مطلوبة لفهم هذه العلاقة بشكل أعمق.
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تحذّر من أن زلزال أفغانستان قد يؤثر على مئات آلاف الأشخاص
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذّر من أن زلزال أفغانستان قد يؤثر على مئات آلاف الأشخاص
07/10/2025 18:06:28
07/10/2025 18:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
علامات مبكرة للعقم عند الرجال.. الخبراء يحذرون منها
Lebanon 24
علامات مبكرة للعقم عند الرجال.. الخبراء يحذرون منها
07/10/2025 18:06:28
07/10/2025 18:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تؤثر على الخصوبة وصحة القلب.. دراسة تُحذر من الأطعمة "فائقة المعالجة"
Lebanon 24
تؤثر على الخصوبة وصحة القلب.. دراسة تُحذر من الأطعمة "فائقة المعالجة"
07/10/2025 18:06:28
07/10/2025 18:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قد تؤثر على الاتصالات والصحة.. تحذير من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض
Lebanon 24
قد تؤثر على الاتصالات والصحة.. تحذير من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض
07/10/2025 18:06:28
07/10/2025 18:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة بوسطن
البروفيسور
لورين وايز
الشمالي
الشمال
بوسطن
بالدم
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
دولة عربية تسجل أول إصابة بـ "حمى كيو".. خطر كبير على البشر والنساء خاصة!
Lebanon 24
دولة عربية تسجل أول إصابة بـ "حمى كيو".. خطر كبير على البشر والنساء خاصة!
09:19 | 2025-10-07
07/10/2025 09:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ترندات الاستحمام .. أطباء الجلد يحذرون من مخاطرها
Lebanon 24
ترندات الاستحمام .. أطباء الجلد يحذرون من مخاطرها
05:00 | 2025-10-07
07/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدائل السكر آمنة فعلاً؟
Lebanon 24
هل بدائل السكر آمنة فعلاً؟
03:30 | 2025-10-07
07/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يتساقط الشعر أثناء العلاج الكيميائي؟
Lebanon 24
لماذا يتساقط الشعر أثناء العلاج الكيميائي؟
02:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب مفاجئ للدوخة.. عضلة واحدة قد تكون السبب
Lebanon 24
سبب مفاجئ للدوخة.. عضلة واحدة قد تكون السبب
00:30 | 2025-10-07
07/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
23:47 | 2025-10-06
06/10/2025 11:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
02:45 | 2025-10-07
07/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:19 | 2025-10-07
دولة عربية تسجل أول إصابة بـ "حمى كيو".. خطر كبير على البشر والنساء خاصة!
05:00 | 2025-10-07
ترندات الاستحمام .. أطباء الجلد يحذرون من مخاطرها
03:30 | 2025-10-07
هل بدائل السكر آمنة فعلاً؟
02:00 | 2025-10-07
لماذا يتساقط الشعر أثناء العلاج الكيميائي؟
00:30 | 2025-10-07
سبب مفاجئ للدوخة.. عضلة واحدة قد تكون السبب
23:00 | 2025-10-06
بعد الأربعين.. ما الفيتامينات الأهم لصحة المرأة؟
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 18:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 18:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 18:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24