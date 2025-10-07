من الجفاف إلى اللمعان.. أسرار العناية بالشعر في المنزل

Advertisement

العناية بالشعر ليست مجرد خطوة جمالية، بل أسلوب حياة يحافظ على صحة فروة الرأس ويمنح الشعر مظهرًا صحيًا ولامعًا. بغضّ النظر عن نوع شعرك (دهني، جاف، عادي، أو مجعّد)، هناك أساسيات مشتركة يجب اتباعها للحصول على أفضل النتائج.أولًا: معرفة نوع الشعرقبل اختيار المنتجات أو روتين العناية، من الضروري أن تعرفي نوع شعرك:الشعر الجاف: يحتاج إلى ترطيب عميق.الشعر الدهني: يتطلب تنظيفًا متكررًا ومنتجات خفيفة.الشعر المختلط: دهني عند الجذور وجاف عند الأطراف.الشعر العادي: متوازن، ويحتاج إلى روتين وقائي بسيط.ثانيًا: خطوات العناية اليومية والأسبوعية1. غسل الشعر بالطريقة الصحيحة:اغسلي شعرك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا فقط (إلا إذا كان دهنيًا جدًا).استخدمي شامبو خالٍ من الكبريتات لتقليل الضرر.دلكي فروة الرأس بلطف لتحفيز الدموية.2. استخدام البلسم (الكونديشنر):ضعيه على الأطراف وليس على الجذور.اتركيه لعدة دقائق ثم اشطفيه جيدًا.3. تجنّب الحرارة الزائدة:قللي من استخدام السيشوار والمكواة.عند الاستخدام، استعيني بواقي الحرارة (heat protectant).4. تجفيف الشعر برفق:لا تفركي الشعر بالمنشفة.جفّفيه بالضغط أو باستخدام قميص قطني ناعم.5. تمشيط الشعر:استخدمي مشطًا واسع الأسنان.مشّطي الشعر من الأطراف إلى الأعلى لتجنّب التكسر.ثالثًا: الترطيب والتغذية1. ماسكات طبيعية أسبوعية:للترطيب: زيت جوز أو زيت الزيتون.للتغذية: ماسك الأفوكادو مع العسل أو البيض.2. الزيوت المناسبة:للشعر الجاف: زيت الأركان، جوز الهند، الزيتون.للشعر الدهني: زيت الجوجوبا أو زيت شجرة الشاي.رابعًا: التغذية من الداخلتناولي أطعمة غنية بـالحديد، الزنك، البيوتين، وفيتامين D وB12.اشربي كميات كافية من الماء يوميًا (2 ليتر على الأقل).خامسًا: تجنّبي هذه العاداتغسل الشعر بالماء الساخن جدًا.النوم بشعر مبلل.ربط الشعر بقوة لفترات طويلة.استخدام منتجات تحتوي على الكحول أو الكبريتات الضارة.