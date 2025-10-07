Advertisement

صحة

من الجفاف إلى اللمعان.. أسرار العناية بالشعر في المنزل

Lebanon 24
07-10-2025 | 23:00
العناية بالشعر ليست مجرد خطوة جمالية، بل أسلوب حياة يحافظ على صحة فروة الرأس ويمنح الشعر مظهرًا صحيًا ولامعًا. بغضّ النظر عن نوع شعرك (دهني، جاف، عادي، أو مجعّد)، هناك أساسيات مشتركة يجب اتباعها للحصول على أفضل النتائج.
أولًا: معرفة نوع الشعر

قبل اختيار المنتجات أو روتين العناية، من الضروري أن تعرفي نوع شعرك:

الشعر الجاف: يحتاج إلى ترطيب عميق.

الشعر الدهني: يتطلب تنظيفًا متكررًا ومنتجات خفيفة.

الشعر المختلط: دهني عند الجذور وجاف عند الأطراف.

الشعر العادي: متوازن، ويحتاج إلى روتين وقائي بسيط.

ثانيًا: خطوات العناية اليومية والأسبوعية
1. غسل الشعر بالطريقة الصحيحة:

اغسلي شعرك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا فقط (إلا إذا كان دهنيًا جدًا).

استخدمي شامبو خالٍ من الكبريتات لتقليل الضرر.

دلكي فروة الرأس بلطف لتحفيز الدورة الدموية.

2. استخدام البلسم (الكونديشنر):

ضعيه على الأطراف وليس على الجذور.

اتركيه لعدة دقائق ثم اشطفيه جيدًا.

3. تجنّب الحرارة الزائدة:

قللي من استخدام السيشوار والمكواة.

عند الاستخدام، استعيني بواقي الحرارة (heat protectant).

4. تجفيف الشعر برفق:

لا تفركي الشعر بالمنشفة.

جفّفيه بالضغط اللطيف أو باستخدام قميص قطني ناعم.
5. تمشيط الشعر:

استخدمي مشطًا واسع الأسنان.

مشّطي الشعر من الأطراف إلى الأعلى لتجنّب التكسر.

ثالثًا: الترطيب والتغذية
1. ماسكات طبيعية أسبوعية:

للترطيب: ماسك زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

للتغذية: ماسك الأفوكادو مع العسل أو البيض.

2. الزيوت المناسبة:

للشعر الجاف: زيت الأركان، جوز الهند، الزيتون.

للشعر الدهني: زيت الجوجوبا أو زيت شجرة الشاي.

رابعًا: التغذية من الداخل

تناولي أطعمة غنية بـالحديد، الزنك، البيوتين، وفيتامين D وB12.

اشربي كميات كافية من الماء يوميًا (2 ليتر على الأقل).

خامسًا: تجنّبي هذه العادات

غسل الشعر بالماء الساخن جدًا.

النوم بشعر مبلل.

ربط الشعر بقوة لفترات طويلة.

استخدام منتجات تحتوي على الكحول أو الكبريتات الضارة.
