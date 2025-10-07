احذروا.. تناول العشاء في وقت متأخر يسبب هذه الأمراض

Advertisement

وأوضحت الدراسة، التي نقلها موقع "Times of India"، أن تناول العشاء قبل الساعة السابعة أو الثامنة مساءً يساهم في تقليل خطر الإصابة بالنوبات الدماغية الوعائية وأمراض القلب، فيما يزيد تناول العشاء بعد الساعة التاسعة مساءً من احتمالية الإصابة بهذه الأمراض بنسبة تصل إلى 28%.ويرجع السبب إلى أن الأكل في وقت متأخر يعطّل عملية الأيض، ما يؤدي إلى اضطراب في مستويات السكر والضغط والكوليسترول في ، وهي عوامل رئيسية ترتبط بصحة القلب.وأشارت الدراسة إلى أن تناول العشاء مبكرًا يساهم في:- تنظيم سكر الدم.- ضبط ضغط الدم.- الحفاظ على توازن .كما لفت الباحثون إلى فوائد إضافية لهذه العادة الصحية، أبرزها:- تحسين عملية الهضم عبر منح المعدة وقتًا كافيًا لهضم الطعام قبل النوم، مما يقلل خطر ارتجاع المريء.- تعزيز جودة النوم، إذ إن تناول الطعام في وقت متأخر يربك الساعة البيولوجية ويؤثر على دورات النوم الطبيعية.- المساعدة في فقدان الوزن، بفضل تحسين حساسية الإنسولين وزيادة معدل حرق الدهون خلال الليل.- وخلصت الدراسة إلى أن العشاء المبكر ليس مجرد عادة صحية، بل سلوك وقائي فعّال يحافظ على القلب والعقل معًا. (الكونسيلتو)