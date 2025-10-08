Advertisement

صحة

كيف يساعد الجزر في تحسين صحة البشرة والوزن؟

Lebanon 24
08-10-2025 | 00:45
يُعتبر الجزر من الخضروات الجذرية الشهيرة والمحبوبة حول العالم، وهو غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تعود بفوائد صحية كبيرة على الجسم. إليك أهم فوائد الجزر:

غني بالفيتامينات والمعادن:
يحتوي الجزر على فيتامين A بكميات كبيرة، والذي يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز صحة العين والرؤية. كما يحتوي على فيتامينات C وK والبوتاسيوم والألياف الغذائية.
يدعم صحة العين:
الجزر يحتوي على بيتا كاروتين، وهو مضاد أكسدة يتحول في الجسم إلى فيتامين A، الذي يساعد في الوقاية من أمراض العين مثل العشى الليلي وتحسين الرؤية بشكل عام.

يعزز الجهاز المناعي:
الفيتامينات ومضادات الأكسدة في الجزر تقوي جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات.

يدعم صحة القلب:
الألياف والبوتاسيوم الموجودة في الجزر تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في تحسين الهضم:
الألياف الغذائية في الجزر تساهم في تعزيز عملية الهضم ومنع الإمساك، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي.

مفيد للبشرة:
مضادات الأكسدة وفيتامين A تساعد في الحفاظ على صحة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة.

يساعد في التحكم في الوزن:
الجزر منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يرغبون في فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.
