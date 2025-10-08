25
صحة
ما علاقة التوحد بالمشاكل الهضمية لدى المصابين به؟
Lebanon 24
08-10-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف فريق بحثي من جامعة
كاليفورنيا
–
ديفيس
أن الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد (ASD) أكثر عرضة بكثير للإصابة بمشاكل هضمية مزمنة مقارنة بأقرانهم من غير المصابين، بحسب دراسة موسّعة نُشرت في مجلة Autism.
واعتمدت الدراسة على متابعة أكثر من 300 طفل مصاب بالتوحد و150 طفلًا طبيعيًا على مدى عشر سنوات، عبر استبيانات دقيقة لأولياء الأمور ومتابعة طبية مستمرة.
وأظهرت النتائج أن الأطفال المصابين بالتوحد كانوا أكثر عرضة بنسبة 50% في البداية لاضطرابات هضمية كالإمساك والانتفاخ والإسهال، قبل أن يرتفع هذا الخطر لاحقًا إلى أربعة أضعاف مقارنة بالأطفال الطبيعيين.
وتبيّن أن الإمساك هو
العرض
الأكثر شيوعًا (32% لدى المصابين مقابل 11% لدى الطبيعيين)، يليه ارتجاع المريء (47% مقابل 30%)، ثم الإسهال (27% مقابل 11%) وألم البطن (17% مقابل 12%).
وأشارت الباحثة الرئيسية، الدكتورة كريستين وو نوردال، إلى أن هذه الأعراض لا تؤثر فقط على الصحة البدنية، بل تسهم أيضًا في تفاقم السلوكيات المرتبطة بالتوحد، مثل القلق، والاكتئاب، والعدوانية، واضطرابات النوم.
وأضافت: "المسألة لا تتعلق بعرض واحد أو سبب محدد، بل بفهم الطفل ككل. تحسين صحة الجهاز الهضمي خطوة أساسية نحو رفع جودة حياة الأطفال المصابين بالتوحد".
ورجّح الباحثون أن الأنظمة الغذائية التقييدية المنتشرة في هذه الفئة - والتي تعتمد غالبًا على أطعمة مصنعة وفقيرة بالألياف — إضافة إلى اختلالات بكتيريا الأمعاء، تلعب دورًا مهمًا في تفاقم الأعراض.
(الجزيرة)
خبر مهمّ لمرضى الكلى
Lebanon 24
خبر مهمّ لمرضى الكلى
03:06 | 2025-10-08
08/10/2025 03:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يساعد الجزر في تحسين صحة البشرة والوزن؟
Lebanon 24
كيف يساعد الجزر في تحسين صحة البشرة والوزن؟
00:45 | 2025-10-08
08/10/2025 12:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجفاف إلى اللمعان.. أسرار العناية بالشعر في المنزل
Lebanon 24
من الجفاف إلى اللمعان.. أسرار العناية بالشعر في المنزل
23:00 | 2025-10-07
07/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لزيادة وزن الجنين.. أطعمة ضرورية في الأشهر الأخيرة من الحمل
Lebanon 24
لزيادة وزن الجنين.. أطعمة ضرورية في الأشهر الأخيرة من الحمل
16:17 | 2025-10-07
07/10/2025 04:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا.. تناول العشاء في وقت متأخر يسبب هذه الأمراض
Lebanon 24
احذروا.. تناول العشاء في وقت متأخر يسبب هذه الأمراض
15:52 | 2025-10-07
07/10/2025 03:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
