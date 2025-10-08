Advertisement

صحة

خمس دقائق فقط يوميًا تحمي قلبك من الأمراض

Lebanon 24
08-10-2025 | 16:00
أظهرت دراسة حديثة أن خمس دقائق فقط من التمارين اليومية قد تكون كافية لتحسين صحة القلب بشكل ملموس، خصوصًا لدى الأشخاص غير النشطين.

وحلل الباحثون 11 تجربة شملت 414 شخصًا من مختلف الأعمار ومستويات الوزن، ووجدوا أن ممارسة تمارين قصيرة لا تتجاوز خمس دقائق مرتين يوميًا لثلاثة أيام في الأسبوع حسّنت اللياقة القلبية الوعائية (CRF) بنسبة تراوحت بين 4.6% و17%.
وتنوعت التمارين بين صعود السلالم والمشي السريع للشباب، وتمارين الساق الخفيفة أو التاي تشي لكبار السن، دون الحاجة إلى جلسات طويلة أو مكثفة. وأكد الباحثون أن دمج هذه التمارين القصيرة في الروتين اليومي يساعد على تجاوز عقبات ضيق الوقت وقلة الحافز، ويمكن أن يُدرج ضمن سياسات الصحة العامة لتعزيز النشاط البدني.

وأظهرت نتائج سابقة أن الأنشطة اليومية البسيطة مثل صعود السلالم أو حمل المشتريات قد تقلل من خطر النوبات القلبية لدى النساء بنسبة تصل إلى 50%، ما يؤكد أن القليل من الحركة اليومية يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في صحة القلب وطول العمر. (روسيا اليوم)
