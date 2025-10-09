Advertisement

صحة

أسباب لزيادة غازات البطن يجب معرفتها.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
09-10-2025 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1427026-638955948183514256.jpg
Doc-P-1427026-638955948183514256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الغازات أو انتفاخ البطن جزء طبيعي من الهضم، ويحدث عندما ينتقل الهواء المبتلع أو الغازات التي تنتجها بكتيريا الأمعاء عبر الأمعاء، إلى خارج الجسم.

وفي العادة يطلق الناس الريح أو الغازات بين 5 و15 مرة يومياً. 
Advertisement

1. ابتلاع الهواء
حسب "فري ويل هيلث"، يُعد الهواء الذي يبتلع أثناء الأكل والشرب سبباً شائعاً لغازات البطن. ويحدث عند المضغ بسرعة، أو الترشف بماصة، أو الحديث أثناء الأكل.  إذا لم يحصل تجشؤ للهواء فإنه ينتقل عبر الجهاز الهضمي، ويُطلّق في النهاية على شكل غازات معوية.

2. الأطعمة الغنية بالألياف
رغم أن الألياف ضرورية لصحة الأمعاء، إلا أنها تُخمر أيضاً عبر بكتيريا القولون، ما يُنتج الغازات بشكل ثانوي. 

ومن الأطعمة الغنية بالألياف، الفاصوليا، والبروكلي، والملفوف، الكرنب، والقرنبيط، والعدس، وتسبب الغازات أكثر من غيرها.

3. حساسية لللاكتوز
عند الذين يعانون من حساسية تجاه اللاكتوز، قد يكون لمنتجات الألبان نفس تأثير الألياف. إذا لم يُنتج الجسم كمية كافية من اللاكتاز، وهو الإنزيم الذي يُحلل سكر الحليب، ينتقل اللاكتوز إلى القولون، حيث يحصل التخمير البكتيري،  ما يسبب الانتفاخ وخروج الريح بعد تناول منتجات الألبان مثل الحليب أو الجبن أو الزبادي أو الآيس كريم.

4. السكريات الاصطناعية 
قد تُسبب المنتجات الخالية من السكر غازات إضافية في بعض الأحيان. مثل كحول السكر، البوليولات، وهي مُحليات منخفضة السعرات الحرارية، تُمتص جزئياً فقط في الأمعاء الدقيقة.  أما الجزء الذي لا يُمتص، فينتقل إلى القولون، حيث تُخمّره بكتيريا الأمعاء، مُنتجةً الغازات، ومن هذه المحليات، إريثريتول، ومُحللات النشا المُهدرجة،  وإيزومالت، ولاكتيتول، ومانيتول، وسوربيتول. أما السكريات الاصطناعية مثل السكرين، والأسبارتام، وإكسيليتول فلا تسبب الغازات.

5. اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء
تلعب تريليونات البكتيريا في الأمعاء دوراً كبيراً في الغازات التي تُنتجها. وعندما يكون ميكروبيوم الأمعاء متوازنًا، يسير الهضم بسلاسة أكبر، ولكن إذا اختل هذا التوازن بسبب المضادات الحيوية، أو تغييرات في النظام الغذائي، أو مرض ما، فقد يزيد تواتر إطلاق الغازات، أو روائحها كريهة.

6. اضطرابات الجهاز الهضمي
في بعض الأحيان، لا تقتصر الغازات على خلل في النظام الغذائي. فحالات مثل متلازمة القولون العصبي، أو الداء البطني، أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، يمكن أن تُسبب غازات زائدة. وتؤثر هذه الحالات على هضم الطعام وامتصاصه، ما قد يجعل إخراج الغازات أكثر تكراراً و إزعاجاً.

7. التغيرات الهرمونية
تؤثر الهرمونات أيضاً على تحرك الطعام عبر الأمعاء. وقد تؤدي التغيرات في الدورة الشهرية أو الحمل أو انقطاع الطمث إلى إبطاء عملية الهضم وزيادة انتفاخ البطن، وقد يؤدي ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون أثناء الحمل أو قبل الدورة الشهرية إلى استرخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، ما يُبطئ حركة الطعام، مسبباً الغازات.

استشارة  الطبيب
معظم انتفاخ البطن غير ضار، ولكنه قد يُشير أحياناً إلى مشكلة، ما يدعو لاستشارة الطبيب إذا كانت الغازات جديدة أو شديدة أو مصحوبة بفقدان الوزن أو ألم في البطن أو دم في البراز أو تغيرات في حركات الأمعاء. كما أن، غياب إخراج الغازات على الإطلاق، خاصةً عندما يقترن بألم في المعدة أو انتفاخ ، قد يكون أيضاً سبباً لطلب الرعاية الطبية.
مواضيع ذات صلة
ماذا يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ تفاصيل يجب معرفتها
lebanon 24
09/10/2025 11:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عن العدس.. فوائد يجب معرفتها
lebanon 24
09/10/2025 11:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لمن يتناول الشوفان.. فوائد مهمة جداً يجب معرفتها
lebanon 24
09/10/2025 11:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أضرار الوشم على الجسم: مخاطر يجب معرفتها قبل الإقدام عليه
lebanon 24
09/10/2025 11:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الدورة

السكري

الخال

الغاز

سكرين

ألبان

بارتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:20 | 2025-10-09
02:26 | 2025-10-09
02:15 | 2025-10-09
01:14 | 2025-10-09
23:00 | 2025-10-08
16:00 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24