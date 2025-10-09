علامات تحذيرية في الساق تشير إلى سرطان البنكرياس.. اليكم ما ابرزها

Advertisement

يصيب سرطان البنكرياس أكثر من نصف مليون شخص حول العالم سنوياً، وهو سادس أكثر أنواع السرطان تسبباً في الوفاة، وقد أثار تقرير جديد للجمعية للسرطان الانتباه، بإشاراته إلى علامات تصيب الساق وترتبط بهذا النوع من الأورام.ترتبط هذه العلامات الـ 4، بحسب "سوري لايف"، بتجلط الأوردة العميقة، وهي: الألم، والتورم، والاحمرار، والدفء في الطرف المصاب.وفي بعض الأحيان، قد تنفصل قطعة من الجلطة الدموية وتنتقل إلى الرئتين، ما قد يُصعّب التنفس أو يسبّب ألماً في .وعندما تنتقل جلطة دموية إلى الرئتين، تُصبح "انصماماً رئوياً"، وهي حالة طبية طارئة تتطلب علاجاً فورياً.سرطان البنكرياس وجلطة الوريدوأوضح خبراء من جمعية سرطان البنكرياس في المتحدة أن المصابين بسرطان البنكرياس "أكثر عرضة لخطر تكوّن جلطة دموية في الوريد".وأضافوا "هناك خطر أكبر للإصابة بجلطة دموية إذا كان الشخص مصاباً بالسرطان. وإذا كان نوع السرطان هو البنكرياس، فإن الخطر يكون أعلى، والأشخاص المصابون بسرطان البنكرياس المتقدم (النقيلي) أكثر عرضة للخطر".عوامل أخرى لخطر سرطان البنكرياسوتلعب عوامل عديدة دوراً في هذا الخطر المتزايد.فالسرطان نفسه، والعلاجات مثل بعض أدوية العلاج الكيميائي أو الإجراءات الجراحية لإزالة الورم، وضعف الحركة بعد الجراحة أو العلاج، كلها عوامل يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بجلطات .من أعراض سرطان البنكرياس• اصفرار بياض العينين أو الجلد (اليرقان). قد تعاني أيضاً من حكة في الجلد، وبول داكن اللون، وبراز أفتح من المعتاد.• فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون بذل أي جهد.• الشعور بالتعب أو فقدان الطاقة.• ارتفاع درجة الحرارة، أو الشعور بالحر أو الرعشة.