خبراء يحسمون الجدل: أذن الطفل تنظّف نفسها

بينما يختلف الأهل حول الطريقة المثلى لتنظيف آذان أطفالهم، أكدت الدكتورة لي من Dr Fox Online Pharmacy أنّ أذن الطفل لا تحتاج إلى تنظيف داخلي على الإطلاق، لأنها تنظّف نفسها بشكل طبيعي.وقالت لي إنّ الشمع الذي يُنتَج داخل الأذن يتحرّك تدريجياً نحو الخارج حاملاً معه الأوساخ والبكتيريا، مشيرة إلى أن شمع الأذن يحتوي على مادة طبيعية تُعرف بـSqualene، وهي زيت طبيعي يعمل كمرطّب ويحمي الأذن من الالتهابات، ويُستخدم أيضًا في مستحضرات العناية بالبشرة.وأضافت الطبيبة أنّ أفضل ما يمكن فعله هو مسح الجزء الخارجي فقط من الأذن بقطعة قماش مبلّلة عند الضرورة، محذّرة من إدخال أي أدوات داخل القناة السمعية، بما في ذلك أعواد القطن، لأنّها قد تدفع الشمع إلى الداخل وتؤدي إلى انسداد أو التهابات أو حتى ثقب في طبلة الأذن.وحذّر أيضًا قسم سمع الأطفال في Imperial College Healthcare من استخدام الشموع أو الأدوات المنزلية لإزالة الشمع، واصفًا هذه الطرق بأنها خطيرة جدًا وقد تسبّب أضرارًا دائمة.وختمت لي بالتشديد على أن "أفضل طريقة للعناية بأذن الطفل هي تركها تقوم بعملها الطبيعي"، داعية الأهل إلى مراجعة الطبيب فقط إذا لاحظوا تغيرًا في لون الشمع أو ألمًا أو ضعفًا في السمع.