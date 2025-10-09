Advertisement

صحة

تحذير طبي: إشعارات الهواتف تدمّر صحتنا العقلية والجسدية

Lebanon 24
09-10-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1427262-638956220195952280.png
Doc-P-1427262-638956220195952280.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر الطبيب الأميركي الشهير مارك هيمان، مؤلف الكتب الأكثر مبيعًا ومقدّم بودكاست The Doctor’s Farmacy، من التأثيرات السامة للإفراط في استخدام الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي على الدماغ والجسم.
Advertisement

وقال هيمان، في منشور عبر حسابه على إنستغرام الذي يتابعه أكثر من ثلاثة ملايين شخص، إنّ "عقولنا اليوم تغرق في سلسلة لا تنتهي من الإشعارات والتنبيهات والمناقشات الحادة، خصوصاً في ظل هيمنة السياسة على المنصات الرقمية"، مشيراً إلى أن هذا التحفيز المستمر يرفع مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر، وينشّط اللوزة الدماغية، ما يؤدي إلى القلق، والانفعال، وقلة التركيز، واضطرابات النوم، وحتى ضعف المناعة.

ودعا الطبيب الناس إلى اعتماد فترات راحة منتظمة من الشاشات، والمشي في الطبيعة، وممارسة تمارين التنفس العميق، وحتى السماح لأنفسهم بالملل أحيانًا، لأن الملل يحفّز الإبداع ويقوّي التفكير التحليلي.

وأكد هيمان أنّ "الابتعاد عن ضوضاء الإنترنت ليس ترفًا، بل ضرورة للحفاظ على صحة العقل والجسم في عالم بات ينهكنا بالمحفزات الرقمية المستمرة".
 
مواضيع ذات صلة
كيف تؤثر الهرمونات على الصحة النفسية والجسدية للمرأة؟
lebanon 24
09/10/2025 20:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
شريفة: أيعقل أن تدار مؤسسات الدولة بهذه العقلية؟
lebanon 24
09/10/2025 20:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف أندرويد حول العالم!
lebanon 24
09/10/2025 20:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
lebanon 24
09/10/2025 20:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

ترنت لي

بودكاست

الكورة

التركي

إنترنت

الترك

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:05 | 2025-10-09
11:00 | 2025-10-09
07:02 | 2025-10-09
07:00 | 2025-10-09
04:20 | 2025-10-09
03:18 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24