صحة
خمسة أطعمة تعزّز المناعة في موسم الشتاء.. تعرف عليها
Lebanon 24
11-10-2025
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اقتراب فصل الشتاء الذي تكثر فيه نزلات البرد والإنفلونزا، يلجأ كثيرون إلى أقراص فيتامين C أو مشروبات الزنجبيل والعسل والليمون، ظنًا منهم أنها كفيلة بحماية الجسم من المرض. لكن خبراء التغذية والمناعة يؤكدون أن تقوية جهاز المناعة لا تعتمد على عنصر واحد، بل على تنوع المغذيات ونمط حياة متوازن.
Advertisement
وتوضح أستاذة علم المناعة
البريطانية
د. جينا ماتشيوكي أن نحو 70% من عناصر المناعة تبدأ من الأمعاء، ما يجعل التغذية السليمة خط الدفاع الأول. وتقول: "الفيتامينات A وC وD، والمعادن مثل الزنك والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم، تعمل معًا لدعم المناعة، ولا يمكن لأي عنصر وحده أن يؤدي المهمة".
ووفق تقرير لصحيفة دايلي ميل البريطانية، يوصي الخبراء بخمسة أطعمة رئيسية لتقوية المناعة والوقاية من أمراض الشتاء:
1. عصير البرتقال
رغم أن فيتامين C لا يمنع الإصابة بالزكام، إلا أن تناوله المنتظم يقلّل من مدة الأعراض وشدتها. كوب واحد من العصير الطبيعي يوفر أكثر من 80% من الحاجة اليومية من الفيتامين. كما يُعد الكيوي والفلفل الأحمر والتوت والغريب فروت والخضروات الورقية من مصادره المهمة.
2. الزبادي والأطعمة المخمّرة
تساعد الأطعمة المخمّرة مثل الزبادي والجبن و"الكيمتشي" على تنويع البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتقوية الاستجابة المناعية. وفي دراسة لجامعة ستانفورد، لوحظ انخفاض الالتهابات وتحسّن المناعة لدى المشاركين الذين تناولوا هذه الأطعمة لعشرة أسابيع.
3. الأسماك الدهنية
تُعد مصدرًا ممتازًا لفيتامين D الضروري لمكافحة التهابات الجهاز التنفسي. ويؤكد البروفيسور دانيال ديفيس من إمبريال كوليدج
لندن
أن هذا الفيتامين “يحفّز الخلايا التائية ويزيد إنتاج البروتينات
المقاومة
للبكتيريا”. من أهم مصادره السلمون والماكريل والسردين.
4. المحار
من أغنى الأطعمة بالزنك، الذي يساعد على إنتاج خلايا مناعية جديدة. 100 غرام من المحار توفر الكمية اليومية الموصى بها تقريبًا. كما يُنصح بتناول المأكولات البحرية والمكسرات والبقوليات لتجنّب نقص الزنك الذي يجعل الجسم أكثر عرضة للفيروسات.
5. اللحوم الحمراء الخالية من الدهون
تحتوي على البروتين والحديد والزنك ومجموعة فيتامينات B. وتشير الدراسات إلى أن نقص الحديد شائع، خصوصًا بين النساء، ما يؤدي إلى ضعف التركيز والتعب وتراجع المناعة. كما يمكن الحصول على الحديد من الفول والحمص والفواكه المجففة والمكسرات، ويفضّل تناولها مع أطعمة غنية بفيتامين C لزيادة الامتصاص.
وفي الختام، تؤكد د. ماتشيوكي أن النوم الكافي وتخفيف التوتر والحركة اليومية لا تقل أهمية عن الغذاء في تقوية المناعة. وتقول: "جهاز المناعة يعكس أسلوب حياتنا بالكامل، لا فقط ما نأكله".
