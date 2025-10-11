Advertisement

صحة

"مشروبات" قبل النوم تحرق الدهون.. اكتشفوها

Lebanon 24
11-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1428242-638958220185501345.webp
Doc-P-1428242-638958220185501345.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر خبير تغذية من أن كثيرين يُفسدون عملية حرق الدهون أثناء النوم دون أن يدركوا، مشيراً إلى أن اختيار المشروب المسائي يلعب دوراً حاسماً في نجاح محاولات إنقاص الوزن.
Advertisement
 


وأوضح خبير التغذية البروفيسور فرانكلين جوزيف، المدير الطبي لعيادة Dr Frank’s Weight Loss Clinic، أن المشروب الأمثل قبل النوم ليس ماء الليمون أو الشاي الأخضر أو مخفوق البروتين، بل الكفير الطبيعي غير المحلّى، وهو مشروب لبني مُخمَّر غني بالبروبيوتيك والبروتين الخفيف والمركبات الحيوية النشطة، بحسب صحيفة ميرور.
 


وأضاف أن الكفير يدعم صحة الجهاز الهضمي، ويحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ويعزز التعافي أثناء النوم، مما يجعله خياراً مثالياً لمن يسعون إلى فقدان الوزن أو التخلص من الدهون العنيدة في منطقة البطن.



وأشار جوزيف إلى أن الكفير غير المحلّى يمتاز بانخفاض المؤشر الغلايسيمي، أي أنه لا يسبب ارتفاعاً مفاجئاً في الإنسولين، كما تفعل بعض المشروبات التي يُعتقد خطأً أنها صحية، مثل عصير الموز أو مشروبات الزبادي المنكّهة، والتي تحتوي أحيانًا على سكريات خفية تعيق حرق الدهون وتؤثر على جودة النوم.
 


وأظهرت دراسات حديثة أن الأطعمة المخمَّرة مثل الكفير يمكن أن تحسّن حساسية الإنسولين، وتقلّل الالتهابات، وتعزز توازن ميكروبات الأمعاء، ما ينعكس إيجاباً على فقدان الوزن وصحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى تحسين جودة النوم عبر ما يُعرف بمحور "الأمعاء – الدماغ".
 

وينصح جوزيف بتناول 100 إلى 150 مل من الكفير الطبيعي غير المحلّى قبل النوم بنحو 30 إلى 60 دقيقة، مع تجنّب الأنواع المنكّهة أو المحلّاة وعدم تناوله مع الأطعمة الغنية بالسكريات أو الكربوهيدرات، مؤكداً: "يجب أن يكون جسمك في حالة هدوء واستعداد للإصلاح الليلي. كوب صغير من الكفير بسيط – لكنه فعّال".


وختم جوزيف قائلاً إن الكفير لن يحرق الدهون بمفرده، لكنه يعزز النتائج لدى من يتبعون نظاماً غذائياً متوازناً ويمارسون الرياضة بانتظام. (24)
مواضيع ذات صلة
هل الرياضة على معدة فارغة تحرق الدهون أكثر؟
lebanon 24
12/10/2025 04:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حليب الكركم.. مشروب سحري قبل النوم لصحة أفضل
lebanon 24
12/10/2025 04:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذه الاسباب يجب تناول كوب من حليب الكركم قبل النوم
lebanon 24
12/10/2025 04:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
7 فوائد مذهلة لتقليل استخدام الهاتف قبل النوم
lebanon 24
12/10/2025 04:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24

البروفيسور

الرياض

السكري

جوزيف

فرانك

رياض

روبي

سولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:27 | 2025-10-11
10:25 | 2025-10-11
06:51 | 2025-10-11
06:33 | 2025-10-11
06:30 | 2025-10-11
02:08 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24