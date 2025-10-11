22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
"مشروبات" قبل النوم تحرق الدهون.. اكتشفوها
Lebanon 24
11-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر خبير تغذية من أن كثيرين يُفسدون عملية حرق الدهون أثناء النوم دون أن يدركوا، مشيراً إلى أن اختيار المشروب المسائي يلعب دوراً حاسماً في نجاح محاولات إنقاص الوزن.
Advertisement
وأوضح خبير التغذية
البروفيسور
فرانكلين
جوزيف
، المدير الطبي لعيادة Dr Frank’s Weight Loss Clinic، أن المشروب الأمثل قبل النوم ليس ماء الليمون أو الشاي الأخضر أو مخفوق البروتين، بل الكفير الطبيعي غير المحلّى، وهو مشروب لبني مُخمَّر غني بالبروبيوتيك والبروتين الخفيف والمركبات الحيوية النشطة، بحسب صحيفة ميرور.
وأضاف أن الكفير يدعم صحة الجهاز الهضمي، ويحافظ على استقرار مستويات السكر في
الدم
، ويعزز التعافي أثناء النوم، مما يجعله خياراً مثالياً لمن يسعون إلى فقدان الوزن أو التخلص من الدهون العنيدة في منطقة البطن.
وأشار جوزيف إلى أن الكفير غير المحلّى يمتاز بانخفاض المؤشر الغلايسيمي، أي أنه لا يسبب ارتفاعاً مفاجئاً في الإنسولين، كما تفعل بعض المشروبات التي يُعتقد خطأً أنها صحية، مثل عصير الموز أو مشروبات الزبادي المنكّهة، والتي تحتوي أحيانًا على سكريات خفية تعيق حرق الدهون وتؤثر على جودة النوم.
وأظهرت دراسات حديثة أن الأطعمة المخمَّرة مثل الكفير يمكن أن تحسّن حساسية الإنسولين، وتقلّل الالتهابات، وتعزز توازن ميكروبات الأمعاء، ما ينعكس إيجاباً على فقدان الوزن وصحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى تحسين جودة النوم عبر ما يُعرف بمحور "الأمعاء – الدماغ".
وينصح جوزيف بتناول 100 إلى 150 مل من الكفير الطبيعي غير المحلّى قبل النوم بنحو 30 إلى 60 دقيقة، مع تجنّب الأنواع المنكّهة أو المحلّاة وعدم تناوله مع الأطعمة الغنية بالسكريات أو الكربوهيدرات، مؤكداً: "يجب أن يكون جسمك في حالة هدوء واستعداد للإصلاح الليلي. كوب صغير من الكفير بسيط – لكنه فعّال".
وختم جوزيف قائلاً إن الكفير لن يحرق الدهون بمفرده، لكنه يعزز النتائج لدى من يتبعون نظاماً غذائياً متوازناً ويمارسون الرياضة بانتظام.
(24)
مواضيع ذات صلة
هل الرياضة على معدة فارغة تحرق الدهون أكثر؟
Lebanon 24
هل الرياضة على معدة فارغة تحرق الدهون أكثر؟
12/10/2025 04:27:37
12/10/2025 04:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حليب الكركم.. مشروب سحري قبل النوم لصحة أفضل
Lebanon 24
حليب الكركم.. مشروب سحري قبل النوم لصحة أفضل
12/10/2025 04:27:37
12/10/2025 04:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب يجب تناول كوب من حليب الكركم قبل النوم
Lebanon 24
لهذه الاسباب يجب تناول كوب من حليب الكركم قبل النوم
12/10/2025 04:27:37
12/10/2025 04:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
7 فوائد مذهلة لتقليل استخدام الهاتف قبل النوم
Lebanon 24
7 فوائد مذهلة لتقليل استخدام الهاتف قبل النوم
12/10/2025 04:27:37
12/10/2025 04:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
البروفيسور
الرياض
السكري
جوزيف
فرانك
رياض
روبي
سولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
معلومات مهمة.. تحذير من المياه المعبأة بـ"عبوات بلاستيكية"
Lebanon 24
معلومات مهمة.. تحذير من المياه المعبأة بـ"عبوات بلاستيكية"
16:27 | 2025-10-11
11/10/2025 04:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خمسة أطعمة تعزّز المناعة في موسم الشتاء.. تعرف عليها
Lebanon 24
خمسة أطعمة تعزّز المناعة في موسم الشتاء.. تعرف عليها
10:25 | 2025-10-11
11/10/2025 10:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكورن فليكس وجبة الصباح السريعة لطفلك.. إحذريها!
Lebanon 24
الكورن فليكس وجبة الصباح السريعة لطفلك.. إحذريها!
06:51 | 2025-10-11
11/10/2025 06:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تنقل أمراضًا خطيرة… 3 أدوات احذر مشاركتها مع الآخرين!
Lebanon 24
تنقل أمراضًا خطيرة… 3 أدوات احذر مشاركتها مع الآخرين!
06:33 | 2025-10-11
11/10/2025 06:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"استشفاء" في لبنان بـ"150 ألف ليرة".. "مستوصفات إنقاذية"
Lebanon 24
"استشفاء" في لبنان بـ"150 ألف ليرة".. "مستوصفات إنقاذية"
06:30 | 2025-10-11
11/10/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
05:30 | 2025-10-11
11/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:27 | 2025-10-11
معلومات مهمة.. تحذير من المياه المعبأة بـ"عبوات بلاستيكية"
10:25 | 2025-10-11
خمسة أطعمة تعزّز المناعة في موسم الشتاء.. تعرف عليها
06:51 | 2025-10-11
الكورن فليكس وجبة الصباح السريعة لطفلك.. إحذريها!
06:33 | 2025-10-11
تنقل أمراضًا خطيرة… 3 أدوات احذر مشاركتها مع الآخرين!
06:30 | 2025-10-11
"استشفاء" في لبنان بـ"150 ألف ليرة".. "مستوصفات إنقاذية"
02:08 | 2025-10-11
لشعر كثيف وصحي... اليك هذه النصائح الغذائية
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 04:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 04:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 04:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24