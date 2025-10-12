Advertisement

صحة

لمن يتناول دواء "ترامادول".. أمور يجب معرفتها

Lebanon 24
12-10-2025 | 05:00
كشفت دراسة جديدة أن مسكن الألم ترامادول، وهو مسكن ألم أفيوني قوي، ليس فعالا في تخفيف الألم المزمن الذي يوصف لعلاجه.
وأشارت النتائج أنه من المرجح أن ترامادول يزيد من خطر الآثار الجانبية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب، مما دفع الباحثين إلى استنتاج أن أضرار ترامادول المحتملة تفوق فوائده على الأرجح، وأنه يجب التقليل من استخدامه.


والترامادول هو مسكن أفيوني، يوصف على نطاق واسع لعلاج الآلام الحادة والمزمنة المتوسطة إلى الشديدة، ولذلك يوصى به في العديد من الإرشادات الطبية لإدارة الألم.


وزاد استخدامه بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهو الآن من بين أكثر المواد الأفيونية الموصوفة شيوعاً في الولايات المتحدة، ربما بسبب انخفاض خطر آثاره الجانبية والاعتقاد السائد بأنه أكثر أمانا وأقل إدمانا من المواد الأفيونية الأخرى على حد قولهم. (الجزيرة نت)
