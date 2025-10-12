لمن يتناول دواء "ترامادول".. أمور يجب معرفتها

كشفت دراسة جديدة أن مسكن الألم ترامادول، وهو مسكن ألم قوي، ليس فعالا في تخفيف الألم المزمن الذي يوصف لعلاجه.

وأشارت النتائج أنه من المرجح أن ترامادول يزيد من خطر الآثار الجانبية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب، مما دفع الباحثين إلى استنتاج أن أضرار ترامادول المحتملة تفوق فوائده على الأرجح، وأنه يجب التقليل من استخدامه.





والترامادول هو مسكن أفيوني، يوصف على نطاق واسع لعلاج الآلام الحادة والمزمنة المتوسطة إلى الشديدة، ولذلك يوصى به في العديد من الإرشادات الطبية لإدارة الألم.