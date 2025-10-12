Advertisement

صحة

لماذا يجب أن نأكل الرمان بانتظام؟

Lebanon 24
12-10-2025 | 12:00
A-
A+

Doc-P-1428486-638958923701456739.jpg
Doc-P-1428486-638958923701456739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعتبر الرمان من الفواكه اللذيذة والمفيدة التي ذُكرت في العديد من الثقافات القديمة، بل وذُكرت أيضًا في القرآن الكريم، مما يدل على أهميتها وقيمتها الغذائية. يتميز الرمان بلونه الأحمر الجذاب وحبوبه الصغيرة الممتلئة بالعصير، ويُعرف بفوائده الصحية العديدة التي تجعله من الأطعمة الخارقة (Superfoods).
Advertisement

القيمة الغذائية للرمان
يحتوي الرمان على العديد من العناصر الغذائية المهمة، منها:

فيتامين C، فيتامين K، فيتامين B9 (حمض الفوليك)، البوتاسيوم، الألياف، مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات.

فوائد الرمان الصحية

مضاد قوي للأكسدة:
يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل "البونيكالاجين"، التي تقي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تعزيز صحة القلب:
يساعد الرمان في تقليل ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

مكافحة الالتهابات:
بفضل خصائصه المضادة للالتهاب، يُستخدم الرمان في التخفيف من التهابات المفاصل والأمراض الالتهابية المزمنة.

الوقاية من السرطان:
تشير بعض الدراسات إلى أن الرمان قد يساهم في إبطاء نمو خلايا بعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا والثدي.

تحسين الهضم:
يحتوي الرمان على الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك.

تعزيز المناعة:
لاحتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد الرمان في تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

مفيد للبشرة:
تعمل مضادات الأكسدة في الرمان على تحسين صحة البشرة، ومكافحة علامات التقدم في السن، وتعزيز تجدد الخلايا.
مواضيع ذات صلة
لماذا يجب أن تتناول التين بانتظام؟
lebanon 24
13/10/2025 00:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يجب أن تأكل الخس؟ إليك الفوائد الصحية المذهلة
lebanon 24
13/10/2025 00:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يجب أن تأكل الكرز هذا الصيف؟
lebanon 24
13/10/2025 00:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرمان.. كنز طبيعي لصحة القلب والمناعة
lebanon 24
13/10/2025 00:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24

القرآن الكريم

الكوليسترول

حسين ال

الكريم

تاتا

بانت

بولي

بوني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2025-10-12
09:36 | 2025-10-12
06:40 | 2025-10-12
05:00 | 2025-10-12
02:00 | 2025-10-12
23:00 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24