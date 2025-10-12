Advertisement

صحة

الخيار وفوائده للبشرة والهضم

Lebanon 24
12-10-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1428488-638958925641650968.jpg
Doc-P-1428488-638958925641650968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الخيار من أكثر الخضروات استهلاكًا حول العالم، ويتميّز بطعمه المنعش واحتوائه على نسبة عالية من الماء. يُستخدم الخيار كثيرًا في السلطات والعصائر، وله فوائد صحية كثيرة تجعله خيارًا مثاليًا لنظام غذائي متوازن وصحي.
Advertisement

القيمة الغذائية للخيار

الخيار يحتوي على:

نسبة عالية من الماء (حوالي 95%)

فيتامينات مثل: فيتامين C، فيتامين K، وفيتامين A

معادن مثل: البوتاسيوم، المغنيسيوم، والسيليكا

الألياف

مضادات أكسدة طبيعية

فوائد الخيار الصحية

ترطيب الجسم:
الخيار يحتوي على كمية كبيرة من الماء، ما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم خاصة في فصل الصيف.

تعزيز صحة القلب:
بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم، يساعد الخيار في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

تحسين الهضم:
الألياف الموجودة في الخيار تُساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

نضارة البشرة:
يُستخدم الخيار في كثير من منتجات العناية بالبشرة، ويُساعد على تهدئة التهيج، تقليل الانتفاخ، ومحاربة التجاعيد.

تقليل انتفاخ العينين:
وضع شرائح الخيار الباردة على العينين يُخفف من التورم والانتفاخ، ويُعطي إحساسًا بالراحة.

المساعدة في إنقاص الوزن:
الخيار منخفض بالسعرات الحرارية، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة صحية، مما يساعد في التحكم بالوزن.

مضاد للالتهابات:
يحتوي الخيار على مضادات أكسدة تُقلل من الالتهابات وتحمي خلايا الجسم.
مواضيع ذات صلة
فوائد اليانسون الصحية... من الهضم إلى تهدئة الأعصاب
lebanon 24
13/10/2025 00:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تدعم صحة القلب ومهمة للهضم.. إليكم أبرز فوائد "الألياف"
lebanon 24
13/10/2025 00:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد اللوز للجسم والبشرة والشعر
lebanon 24
13/10/2025 00:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أعشاب تخفف "سوء الهضم".. ما هي؟
lebanon 24
13/10/2025 00:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24

منتجات العناية

حسين ال

العين

السيل

بيرة

الدم

غنيس

كميت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2025-10-12
09:36 | 2025-10-12
06:40 | 2025-10-12
05:00 | 2025-10-12
02:00 | 2025-10-12
23:00 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24