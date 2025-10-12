الخيار وفوائده للبشرة والهضم

Advertisement

الخيار من أكثر الخضروات استهلاكًا حول العالم، ويتميّز بطعمه المنعش واحتوائه على نسبة عالية من الماء. يُستخدم الخيار كثيرًا في السلطات والعصائر، وله فوائد صحية كثيرة تجعله خيارًا مثاليًا لنظام غذائي متوازن وصحي.القيمة الغذائية للخيارالخيار يحتوي على:نسبة عالية من الماء (حوالي 95%)فيتامينات مثل: فيتامين C، فيتامين K، وفيتامين Aمعادن مثل: البوتاسيوم، المغنيسيوم، والسيليكاالأليافمضادات أكسدة طبيعيةفوائد الخيار الصحيةترطيب الجسم:الخيار يحتوي على كمية كبيرة من الماء، ما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم خاصة في فصل الصيف.تعزيز صحة القلب:بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم، يساعد الخيار في تنظيم ضغط والحفاظ على صحة القلب.تحسين الهضم:الألياف الموجودة في الخيار تُساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.نضارة البشرة:يُستخدم الخيار في كثير من بالبشرة، ويُساعد على تهدئة التهيج، تقليل الانتفاخ، ومحاربة التجاعيد.تقليل انتفاخ العينين:وضع شرائح الخيار الباردة على العينين يُخفف من التورم والانتفاخ، ويُعطي إحساسًا بالراحة.المساعدة في إنقاص الوزن:الخيار منخفض بالسعرات الحرارية، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة صحية، مما يساعد في التحكم بالوزن.مضاد للالتهابات:يحتوي الخيار على مضادات أكسدة تُقلل من الالتهابات وتحمي خلايا الجسم.