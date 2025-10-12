Advertisement

صحة

المشي للحامل.. صحة للأم وسلامة للجنين

Lebanon 24
12-10-2025 | 23:00
الحمل فترة مهمة في حياة المرأة، تحتاج فيها إلى العناية بصحتها الجسدية والنفسية. من أهم العادات الصحية التي يمكن للحامل الالتزام بها خلال هذه المرحلة: المشي المنتظم. فرغم بساطته، يُعد المشي من أفضل التمارين الرياضية الآمنة التي تُقدّم فوائد كبيرة للأم والجنين.
فوائد المشي للحامل

تحسين الدورة الدموية:
يساعد المشي على تنشيط الدورة الدموية، ما يساهم في تقليل التورّم في القدمين واليدين وتحسين وصول الأكسجين للجنين.
الحفاظ على الوزن الصحي:
يساعد المشي على حرق السعرات الحرارية الزائدة، مما يقي من زيادة الوزن المفرطة خلال الحمل.
تقليل التوتر وتحسين المزاج:
يساهم المشي في إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، مما يُخفف من القلق والتوتر والاكتئاب الخفيف أثناء الحمل.
التحضير للولادة:
المشي المنتظم يساعد على تقوية عضلات الحوض وتسهيل عملية الولادة الطبيعية.
تقوية العضلات والمفاصل:
يُساهم في تقوية عضلات الجسم، خاصة عضلات الساقين والظهر، ما يقلل من آلام الحمل الشائعة مثل ألم أسفل الظهر.
تحسين النوم:
يساعد المشي على التخلص من التوتر وتحفيز الجسم على النوم العميق والهادئ.
الوقاية من سكري الحمل وارتفاع الضغط:
المشي يُساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات الحمل. 
