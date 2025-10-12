المشي للحامل.. صحة للأم وسلامة للجنين

Advertisement

الحمل فترة مهمة في حياة المرأة، تحتاج فيها إلى العناية بصحتها الجسدية والنفسية. من أهم العادات الصحية التي يمكن للحامل الالتزام بها خلال هذه المرحلة: المشي المنتظم. فرغم بساطته، يُعد المشي من أفضل التمارين الرياضية الآمنة التي تُقدّم فوائد كبيرة للأم والجنين.فوائد المشي للحاملتحسين الدموية:يساعد المشي على تنشيط الدورة الدموية، ما يساهم في تقليل التورّم في القدمين واليدين وتحسين وصول الأكسجين للجنين.الحفاظ على الوزن الصحي:يساعد المشي على حرق السعرات الحرارية الزائدة، مما يقي من زيادة الوزن المفرطة خلال الحمل.تقليل التوتر وتحسين المزاج:يساهم المشي في إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، مما يُخفف من القلق والتوتر والاكتئاب الخفيف أثناء الحمل.التحضير للولادة:المشي المنتظم يساعد على تقوية عضلات الحوض وتسهيل عملية الولادة الطبيعية.تقوية العضلات والمفاصل:يُساهم في تقوية عضلات الجسم، خاصة عضلات الساقين والظهر، ما يقلل من آلام الحمل الشائعة مثل ألم أسفل الظهر.تحسين النوم:يساعد المشي على التخلص من التوتر وتحفيز الجسم على النوم العميق والهادئ.الوقاية من سكري الحمل وارتفاع الضغط:المشي يُساهم في تنظيم مستوى السكر في وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات الحمل.