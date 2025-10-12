Advertisement

صحة

مشروب شائع يحسّن صحة الكبد ويساعده على الوقاية من المرض!

Lebanon 24
12-10-2025 | 23:49
Doc-P-1428634-638959352565158875.webp
Doc-P-1428634-638959352565158875.webp photos 0
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كاغوشيما اليابانية أن تناول الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.
ووفقًا لما نشرته مجلة food & Function، فإن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر يساهم في تقليل تراكم الدهون في الكبد، وتحسين استقلاب الدهون في الجسم، إلى جانب إعادة التوازن لميكروبات الأمعاء.

وخلال التجارب، أخضع الباحثون الفئران لنظام غذائي يحتوي على جرعات يومية من الشاي الأخضر، وأظهرت النتائج ما يلي:

انخفاض في مستويات الدهون والإنزيمات المرتبطة بتلف الكبد.

تعزيز قدرة الجسم على التخلص من الدهون الثلاثية.

كبح إنتاج الدهون في خلايا الكبد وتحفيز الإنزيمات المسؤولة عن تحليلها، بفضل المكوّن الفعّال إبيغالوكاتيشين-3-غالات (EGCG).

كما لاحظ العلماء انخفاضًا في نسبة بكتيريا Firmicutes، التي غالبًا ما تكون مرتفعة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو اضطرابات التمثيل الغذائي.

وأكد الباحثون أن تناول كوب واحد يوميا من الشاي الأخضر المحضّر بالطريقة التقليدية قد يكون وسيلة بسيطة وآمنة للوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي والاضطرابات الأيضية المرتبطة به.

