24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
مشروب شائع يحسّن صحة الكبد ويساعده على الوقاية من المرض!
Lebanon 24
12-10-2025
|
23:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من
جامعة كاغوشيما
اليابانية
أن تناول الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.
Advertisement
ووفقًا لما نشرته مجلة
food
& Function، فإن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر يساهم في تقليل تراكم الدهون في الكبد، وتحسين استقلاب الدهون في الجسم، إلى جانب إعادة التوازن لميكروبات الأمعاء.
وخلال التجارب، أخضع الباحثون الفئران لنظام غذائي يحتوي على جرعات يومية من الشاي الأخضر، وأظهرت النتائج ما يلي:
انخفاض في مستويات الدهون والإنزيمات المرتبطة بتلف الكبد.
تعزيز قدرة الجسم على التخلص من الدهون الثلاثية.
كبح إنتاج الدهون في خلايا الكبد وتحفيز الإنزيمات المسؤولة عن تحليلها، بفضل المكوّن الفعّال إبيغالوكاتيشين-3-غالات (EGCG).
كما لاحظ العلماء انخفاضًا في نسبة بكتيريا Firmicutes، التي غالبًا ما تكون مرتفعة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو اضطرابات التمثيل الغذائي.
وأكد الباحثون أن تناول كوب واحد يوميا من الشاي الأخضر المحضّر بالطريقة التقليدية قد يكون وسيلة بسيطة وآمنة للوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي والاضطرابات الأيضية المرتبطة به.
مواضيع ذات صلة
مشروب يحمي من الخرف وتلف الكبد.. ما هو؟
Lebanon 24
مشروب يحمي من الخرف وتلف الكبد.. ما هو؟
13/10/2025 10:44:40
13/10/2025 10:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المشروبات "الخالية من السكر" لا تحمي الكبد كما يُعتقد!
Lebanon 24
المشروبات "الخالية من السكر" لا تحمي الكبد كما يُعتقد!
13/10/2025 10:44:40
13/10/2025 10:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تساعد المانغو في الوقاية من السكري؟
Lebanon 24
هل تساعد المانغو في الوقاية من السكري؟
13/10/2025 10:44:40
13/10/2025 10:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يساعد الجزر في تحسين صحة البشرة والوزن؟
Lebanon 24
كيف يساعد الجزر في تحسين صحة البشرة والوزن؟
13/10/2025 10:44:40
13/10/2025 10:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة كاغوشيما
اليابانية
اليابان
الكحول
العلم
جامع
كروب
ما ن
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذا سبب ارتفاع معدلات الاكتئاب لدى النساء مقارنة بالرجال
Lebanon 24
هذا سبب ارتفاع معدلات الاكتئاب لدى النساء مقارنة بالرجال
01:51 | 2025-10-13
13/10/2025 01:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
المشي للحامل.. صحة للأم وسلامة للجنين
Lebanon 24
المشي للحامل.. صحة للأم وسلامة للجنين
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخيار وفوائده للبشرة والهضم
Lebanon 24
الخيار وفوائده للبشرة والهضم
15:00 | 2025-10-12
12/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب أن نأكل الرمان بانتظام؟
Lebanon 24
لماذا يجب أن نأكل الرمان بانتظام؟
12:00 | 2025-10-12
12/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تعيش النساء أكثر من الرجال؟
Lebanon 24
لماذا تعيش النساء أكثر من الرجال؟
09:36 | 2025-10-12
12/10/2025 09:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
09:01 | 2025-10-12
12/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
01:51 | 2025-10-13
هذا سبب ارتفاع معدلات الاكتئاب لدى النساء مقارنة بالرجال
23:00 | 2025-10-12
المشي للحامل.. صحة للأم وسلامة للجنين
15:00 | 2025-10-12
الخيار وفوائده للبشرة والهضم
12:00 | 2025-10-12
لماذا يجب أن نأكل الرمان بانتظام؟
09:36 | 2025-10-12
لماذا تعيش النساء أكثر من الرجال؟
06:40 | 2025-10-12
دراسات تكشف.. هذا ما تفعله روبوتات الدردشة بعقل الإنسان
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 10:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 10:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 10:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24