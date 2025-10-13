هذا سبب ارتفاع معدلات الاكتئاب لدى النساء مقارنة بالرجال

كشف باحثون أستراليون أن النساء أكثر عرضة وراثيًا لخطر الإصابة بالاكتئاب السريري مقارنة بالرجال، في دراسة قد تغيّر مقاربات علاج هذا الاضطراب.



وفحص العلماء لنحو 200 ألف شخص مصاب بالاكتئاب لتحديد العلامات الجينية المشتركة.

Advertisement

وأظهرت النتائج، ضمن مشروع يقوده معهد بيرغوفر للأبحاث الطبية في ، أن النساء يحملن تقريبًا ضعف عدد العلامات الجينية المرتبطة بالاكتئاب مقارنة بالرجال.



وقالت الباحثة : "المكون الجيني للاكتئاب أكبر لدى الإناث مقارنة بالذكور. وفك الرموز الجينية المشتركة والفريدة بين الذكور والإناث يمنحنا صورة أوضح لأسباب الاكتئاب، ويفتح الباب أمام علاجات أكثر تخصيصا".



وفحص العلماء لنحو 200 ألف شخص مصاب بالاكتئاب لتحديد العلامات الجينية المشتركة.وأظهرت النتائج، ضمن مشروع يقوده معهد بيرغوفر للأبحاث الطبية في ، أن النساء يحملن تقريبًا ضعف عدد العلامات الجينية المرتبطة بالاكتئاب مقارنة بالرجال.وقالت الباحثة : "المكون الجيني للاكتئاب أكبر لدى الإناث مقارنة بالذكور. وفك الرموز الجينية المشتركة والفريدة بين الذكور والإناث يمنحنا صورة أوضح لأسباب الاكتئاب، ويفتح الباب أمام علاجات أكثر تخصيصا".

وأوضحت توماس: "وجدنا بعض الاختلافات الجينية التي قد تساعد في تفسير سبب معاناة الإناث المصابات بالاكتئاب أكثر من أعراض التمثيل الغذائي، مثل تغيرات الوزن أو مستويات الطاقة المتغيرة".



ومن المعروف منذ زمن أن الاكتئاب أكثر شيوعًا بين النساء، إلا أن الأسباب البيولوجية وراء ذلك ما تزال غامضة إلى حد ما.



وحدد الباحثون نحو 13 ألف علامة جينية مرتبطة بالاكتئاب لدى النساء، مقارنة بحوالي 7000 علامة لدى الرجال.



وتشير بعض هذه التغيرات الجينية إلى إمكانية تأثيرها على المسارات البيولوجية المتعلقة بالتمثيل الغذائي أو إنتاج الهرمونات.



