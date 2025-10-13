Advertisement

صحة

هذا سبب ارتفاع معدلات الاكتئاب لدى النساء مقارنة بالرجال

Lebanon 24
13-10-2025 | 01:51
كشف باحثون أستراليون أن النساء أكثر عرضة وراثيًا لخطر الإصابة بالاكتئاب السريري مقارنة بالرجال، في دراسة قد تغيّر مقاربات علاج هذا الاضطراب.

وفحص العلماء الحمض النووي لنحو 200 ألف شخص مصاب بالاكتئاب لتحديد العلامات الجينية المشتركة.
وأظهرت النتائج، ضمن مشروع يقوده معهد بيرغوفر للأبحاث الطبية في أستراليا، أن النساء يحملن تقريبًا ضعف عدد العلامات الجينية المرتبطة بالاكتئاب مقارنة بالرجال.

وقالت الباحثة جودي توماس: "المكون الجيني للاكتئاب أكبر لدى الإناث مقارنة بالذكور. وفك الرموز الجينية المشتركة والفريدة بين الذكور والإناث يمنحنا صورة أوضح لأسباب الاكتئاب، ويفتح الباب أمام علاجات أكثر تخصيصا".

وأوضحت توماس: "وجدنا بعض الاختلافات الجينية التي قد تساعد في تفسير سبب معاناة الإناث المصابات بالاكتئاب أكثر من أعراض التمثيل الغذائي، مثل تغيرات الوزن أو مستويات الطاقة المتغيرة".

ومن المعروف منذ زمن أن الاكتئاب أكثر شيوعًا بين النساء، إلا أن الأسباب البيولوجية وراء ذلك ما تزال غامضة إلى حد ما.

وحدد الباحثون نحو 13 ألف علامة جينية مرتبطة بالاكتئاب لدى النساء، مقارنة بحوالي 7000 علامة لدى الرجال.

وتشير بعض هذه التغيرات الجينية إلى إمكانية تأثيرها على المسارات البيولوجية المتعلقة بالتمثيل الغذائي أو إنتاج الهرمونات.

 
