Advertisement

صحة

اكتشاف مفاجئ.. خلايا الأمعاء هي المفتاح لفهم هذا الداء

Lebanon 24
14-10-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1429109-638960235743084971.png
Doc-P-1429109-638960235743084971.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف فريق دولي من العلماء بقيادة جامعة "ماكماستر" الكندية عن دور حاسم تلعبه الخلايا المبطنة للأمعاء في نشوء مرض الاضطرابات الهضمية (داء السيلياك)، وهو اضطراب مناعي مزمن ناجم عن تفاعل الجسم مع مادة الغلوتين الموجودة في القمح والشعير والجاودار.
Advertisement

وأفادت مجلة ساينس أليرت أن هذه النتائج تمثل خطوة كبيرة نحو تطوير علاجات دقيقة تستهدف جذور المرض وليس فقط أعراضه، إذ تبين أن هذه الخلايا لا تكتفي بامتصاص المواد الغذائية بل تشارك بفاعلية في إطلاق الاستجابة المناعية ضد الغلوتين.

ويُقدر أن نحو 1% من سكان العالم يعانون من هذا المرض، الذي يسبب أعراضًا متنوعة تشمل الانتفاخ، الإسهال، الألم البطني، والقيء، وقد يؤدي على المدى الطويل إلى هشاشة العظام وأمراض القلب والعقم وسرطان القولون.

وقالت الدكتورة إيلينا فيردو، أخصائية الجهاز الهضمي في الجامعة، إن "النظام الغذائي الخالي من الغلوتين هو العلاج الوحيد حاليًا، لكنه غير كافٍ تمامًا للسيطرة على المرض".

وأظهرت الدراسة أن 90% من المصابين يحملون الجين HLA-DQ2.5، بينما يمتلك الباقون الجين HLA-DQ8، وهما عاملان يسهمان في تنشيط الخلايا المناعية عند التعرض للغلوتين.

واستخدم الباحثون نماذج حية للأمعاء (عضويات) تم تطويرها من خلايا فئران معدلة وراثيًا بالجينات البشرية لدراسة تفاعل الغلوتين مع الخلايا المناعية.

وأوضح المهندس الطبي الحيوي توهيد ديدار أن التجارب كشفت دور الخلايا المبطنة للأمعاء في "نقل شظايا الغلوتين إلى الخلايا التائية وتحفيز رد الفعل المناعي"، ما يجعلها هدفًا محوريًا لتطوير أدوية جديدة مستقبلاً.

وتفتح هذه النتائج الطريق أمام ثورة علاجية محتملة لمرض الاضطرابات الهضمية، عبر استهداف الآلية الداخلية للمرض بدلاً من الاكتفاء بتجنب الغلوتين.
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مفتاح لفهم القلق والاكتئاب.. دراسة تكشف دور "إيقاعات المعدة"
lebanon 24
14/10/2025 12:43:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"خلية داخل خلية".. اكتشاف يغيّر مسار علاج سرطان الدم
lebanon 24
14/10/2025 12:43:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تقاعد مفاجئ لقائد سلاح الجو الأميركي ديفيد ألفين قبل انتهاء ولايته
lebanon 24
14/10/2025 12:43:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لتحسين صحة الأمعاء.. اليكم هذه النصائح
lebanon 24
14/10/2025 12:43:30 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

النظام الغذائي

في الجامعة

علاجية

الطويل

إيلينا

البشري

الخال

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:21 | 2025-10-14
05:00 | 2025-10-14
02:00 | 2025-10-14
00:30 | 2025-10-14
23:00 | 2025-10-13
16:00 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24