صحة

لعلاج الإمساك المزمن.. اليكم هذه الارشادات الغذائية

Lebanon 24
15-10-2025 | 00:05
قال باحثون من كينغز كوليدج لندن، إن فاكهة الكيوي، وخبز الجاودار، والماء الغني بالمعادن، تساعد في تخفيف الإمساك المزمن.
ولإعداد الإرشادات الجديدة راجع الباحثون أكثر من 75 تجربة سريرية.

توجيهات جديدة
وأشرف باحثو كينغز كوليدج لندن على تحديث الإرشادات الغذائية لعلاج الإمساك المزمن، وأشارت إلى مكملات ألياف السيليوم، وبعض سلالات البروبيوتك، البكتريا الصديقة، ومكملات أكسيد المغنيسيوم، إلى جانب الكيوي. ونشرت النتائج في "دورية الجمعية البريطانية للتغذية"، وقالت إن الأساليب الأخرى الموصى بها على نطاق واسع، بما فيها "الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف" العامة، ومكملات السنا، نوع من الملينات، تفتقر إلى أدلة قوية على فعاليتها.ووفق "مديكال إكسبريس"، تهدف الإرشادات الجديدة إلى تغيير طريقة تعامل الأطباء والممرضين وأخصائيي التغذية مع هذه الحالة الشائعة في الممارسة السريرية. 

إدارة ذاتية للأعراض
كما يمكن أن تتيح هذه الإرشادات إدارة ذاتية أفضل للأعراض، لا سيما من خلال الأطعمة والمشروبات. 
والإمساك حالةٌ مزمنةٌ تؤثر بشكلٍ كبيرٍ على جودة الحياة وتُلقي بعبءٍ ماليٍّ كبيرٍ على المرضى وأنظمة الرعاية الصحية.  وحتى الآن، لم تُقدّم الإرشادات السريرية سوى توصياتٍ غذائيةٍ محدودةٍ، وقديمة أحياناً، تركز على زيادةَ تناول الألياف الغذائية، والسوائل.
