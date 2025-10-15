24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل يفقد عقل الإنسان توازنه بعد منتصف الليل؟
Lebanon 24
15-10-2025
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر علماء أعصاب من أن عقل الإنسان لا يعمل بشكل طبيعي بعد منتصف الليل، مؤكدين أن السهر في تلك الساعات المظلمة لا يرهق الجسد فحسب، بل يؤثر في طريقة التفكير والمشاعر والسلوك، ويزيد من احتمالات الإقدام على قرارات خطيرة أو مؤذية.
Advertisement
ووفقاً لتقرير نشره موقع ScienceAlert العلمي، اتضح أن باحثين من "
جامعة هارفارد
" وعدة مؤسسات علمية أخرى قدّموا ما أسموها فرضية "العقل بعد منتصف الليل" (Mind After Midnight)، التي تشير إلى أن الإنسان خُلق ليستيقظ في النهار وينام في الليل، وأن السهر
الطويل
بعد منتصف الليل يجعل الدماغ يميل نحو السلبية والمخاطر.
وأوضحت الدراسة أن
الإيقاع
اليومي (الساعة البيولوجية) للجسم يضبط حالة اليقظة والنوم على مدار 24 ساعة، ويؤثر مباشرة في المزاج والسلوك.
كما كشفت أنه في ساعات النهار، يكون الدماغ مهيأ للتركيز والإنتاج والتفاعل الإيجابي، بينما في الليل تنخفض مستويات الطاقة ويتراجع النشاط العصبي المسؤول عن ضبط الانفعالات، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للتفكير السلبي والقرارات المتهورة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
٢٦ شهيدا جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة منذ منتصف الليل (الجزيرة)
Lebanon 24
٢٦ شهيدا جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة منذ منتصف الليل (الجزيرة)
15/10/2025 20:25:13
15/10/2025 20:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قذائق هاون على منطقة وادي مظلم عند أطراف بلدة راميا عند منتصف الليل (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
قذائق هاون على منطقة وادي مظلم عند أطراف بلدة راميا عند منتصف الليل (الوكالة الوطنية)
15/10/2025 20:25:13
15/10/2025 20:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
15 شهيدا جراء قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ منتصف الليل
Lebanon 24
15 شهيدا جراء قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ منتصف الليل
15/10/2025 20:25:13
15/10/2025 20:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
يزبك: "الحزب" فاقد للوزن والتوازن
Lebanon 24
يزبك: "الحزب" فاقد للوزن والتوازن
15/10/2025 20:25:13
15/10/2025 20:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة هارفارد
الإيقاع
الطويل
العلم
جامع
تركي
الدم
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة عن فيروس "إنفلونزا الطيور"... اكتُشِفَ في الحليب وتحذير لمستهلكي الجبن
Lebanon 24
مفاجأة عن فيروس "إنفلونزا الطيور"... اكتُشِفَ في الحليب وتحذير لمستهلكي الجبن
07:49 | 2025-10-15
15/10/2025 07:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حمية غذائية تعزز صحة الدماغ.. ما هي؟
Lebanon 24
حمية غذائية تعزز صحة الدماغ.. ما هي؟
07:14 | 2025-10-15
15/10/2025 07:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يقي الإقلاع عن التدخين في مرحلة متقدمة من العمر من الخرف؟
Lebanon 24
هل يقي الإقلاع عن التدخين في مرحلة متقدمة من العمر من الخرف؟
04:37 | 2025-10-15
15/10/2025 04:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي "الباربكيو".. اليكم آخر ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
لمحبي "الباربكيو".. اليكم آخر ما كشفته الدراسات
03:10 | 2025-10-15
15/10/2025 03:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أهم علامات الإصابة بالتهاب اللثة؟
Lebanon 24
ما هي أهم علامات الإصابة بالتهاب اللثة؟
03:09 | 2025-10-15
15/10/2025 03:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
05:00 | 2025-10-15
15/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:49 | 2025-10-15
مفاجأة عن فيروس "إنفلونزا الطيور"... اكتُشِفَ في الحليب وتحذير لمستهلكي الجبن
07:14 | 2025-10-15
حمية غذائية تعزز صحة الدماغ.. ما هي؟
04:37 | 2025-10-15
هل يقي الإقلاع عن التدخين في مرحلة متقدمة من العمر من الخرف؟
03:10 | 2025-10-15
لمحبي "الباربكيو".. اليكم آخر ما كشفته الدراسات
03:09 | 2025-10-15
ما هي أهم علامات الإصابة بالتهاب اللثة؟
01:06 | 2025-10-15
آثار جانبية خطيرة لحقن منع الحمل.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 20:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 20:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 20:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24