ثورة في عالم الطب.. نجاح تجارب تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O



أدت الكلية، التي حُوّلت أساسًا إلى عضو قابل للزرع عالميًا، وظيفتها بشكل جيد لمدة يومين قبل أن تظهر عليه علامات الرفض. مع تحسين هذه الاستراتيجية، يمكن أن تُمهّد الطريق لتقصير فترات الانتظار في قوائم المتبرعين بالأعضاء.



تحويل ناجح

في دراسة، نُشرت في دورية "Nature Biomedical Engineering"، شرح الباحثون بالتفصيل هذا التحويل الناجح لكلية من متبرع بفصيلة الدم A إلى عضو من فصيلة الدم O باستخدام الإنزيمات، وهي بروتينات تُحفّز التفاعلات الكيميائية في الجسم.



زراعة الكلى

يُعدّ زرع الكلى علاجًا لمرضى أمراض الكلى منذ خمسينيات القرن الماضي. ولكن كما هو الحال في جميع عمليات زراعة الأعضاء، فإن هذه العملية محدودة نوعًا ما بسبب ضرورة مطابقة فصيلة دم المتبرع مع فصيلة دم المتلقي، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد عضو بحجم مناسب وقريب جغرافيًا بما يكفي لزراعته في الوقت المناسب.





فصائل الدم

يمتلك البشر أربع فصائل دم رئيسية A موجب وسالب وB وAB وO موجب وسالب. يمكن أن يتفاعل الجهاز المناعي لشخص لديه فصيلة دم واحدة ضد فصيلة دم أخرى. على سبيل المثال، لا يمكن لمرشح زراعة الأعضاء ذو فصيلة دم O الحصول إلا على كلية من متبرع من فصيلة O، ولكن يمكن لشخص لديه فصائل دم A أو B أو AB الحصول أيضًا على كلية من فصيلة O، لأن كل فصيلة دم تُعرف بمواد مُحفزة للمناعة تُسمى المستضدات. يفتقر دم O إلى هذه المستضدات، لذا يُمكن إعطاؤه للجميع، بينما تُحفز فصائل الدم الأخرى جهاز المناعة لدى الشخص ذي فصيلة O.



علاج قائم على الإنزيم

وفي أواخر ثمانينيات القرن الماضي، طوّر العلماء طريقةً لزرع أعضاء غير متوافقة مع فصيلة الدم ABOi- وهي عضو من متبرع بفصيلة دم واحدة إلى متبرع بفصيلة دم غير متوافقة - في متلقين يحتاجون إليها. تُعد العملية شاقة وتستغرق عدة أيام. ثم في عام 2022، طوّر الباحثون علاج قائم على الإنزيم يُمكنه تحويل العضو إلى عملية زرع "عالمية" تُسمى "الإنزيم المحول O"، أو ECO.



زراعة الرئتين

صرح ستيفن ويذرز، الباحث المشارك في الدراسة والأستاذ الفخري في الكيمياء الحيوية بجامعة ، لموقع "Live Science": "لقد أثبتت عملية ECO فعاليتها في الرئتين. نأمل أن تنجح مع جميع الأعضاء الأخرى - وهذا متوقع. في وقت سابق من هذا العام، أفادت مجموعة بحثية مختلفة بتحويل كلية باستخدام ECO، لكنهم بدأوا بكلية من فصيلة الدم B في تجربتهم".



كان ويذرز جزءًا من فريق عام 2022 الذي حوّل الرئتين من فصيلة A إلى فصيلة O. لكن هذا الفريق لم يزرع رئتي ECO في شخص في تجربة إثبات المفهوم تلك. في الدراسة الجديدة، استخدم ويذرز وزملاؤه كلية من فصيلة A اعتُبرت غير مناسبة للزراعة، وحولوها إلى كلية من فصيلة O عن طريق تروية الكلية بسائل خاص، استغرق حوالي ساعتين.



إزالة مستضدات فصيلة الدم

درء أسوأ ردود الفعل

وأضاف ويذرز: "بهذه الطريقة، لن يتم التعرف على الأعضاء واستهدافها من قِبل الأجسام المضادة لفصيلة A الموجودة في مجرى دم المتلقي". لا يُخلّص هذا الإجراء العضو من المستضدات المُسببة للمشاكل بشكل دائم، ولكنه قد يُساعد في درء أسوأ ردود فعل الجهاز المناعي.



متلقي متوفى دماغيًا

لمعرفة ما إذا كانت الكلية ستنجو من الرفض الفوري لدى الإنسان، لجأ الفريق إلى مُستقبِل مُتوفى دماغيًا وافقت عائلته على الدراسة. زرع الفريق كلية ECO في المتلقي، الذي كان يحمل كمية كبيرة من الأجسام المضادة لـA.

منع الرفض المبكر



في عملية زرع نموذجية، يُعطى المتلقي علاجًا بالأجسام المضادة قبل وبعد عملية الزرع لمنع الرفض "مفرط الحدة"، والذي يحدث بسرعة. لكن أراد فريق البحث اختبار ما إذا كان إنشاء كلية ECO سيمنع الرفض المُبكر، لذلك لم يُطبّق هذا العلاج.



لمدة 48 ساعة

اكتشف الباحثون أن كلية ECO عملت بشكل جيد لمدة يومين بعد الزرع، دون أي علامات رفض. ظهرت الاستجابات المناعية للكلية الجديدة في اليوم الثالث، وهو اليوم الذي بدأت فيه كلية ECO بإنتاج مستضدات A جديدة.



تثبيط المناعة المُحسن

قال ويذرز: "في عملية زراعة سريرية فعلية، هناك عدد من الإجراءات التي يمكن تطبيقها لتقليل الرفض الأولي الناتج عن الأجسام المضادة، بما يشمل تثبيط المناعة المُحسَّن". إذا استُخدمت هذه الطرق، وهي رعاية قياسية في أي عملية زراعة أعضاء، أيضًا مع كلى ECO، فربما يُمكّن ذلك من تحمّل عملية الزرع على المدى .



تحويل الأعضاء

كتب الباحثون في الدراسة أن الانتقال من فصيلة دم إلى أخرى أمرٌ مهمٌّ لزيادة فرص حصول المرضى على أعضاء من متبرعين. ويكتسب هذا أهميةً خاصة بالنسبة "لمرشحي زراعة الأعضاء من فصيلة الدم O، الذين يشكلون أكثر من 50% من قائمة الانتظار، وينتظرون عادةً من سنتين إلى أربع سنوات أطول من فصائل الدم الأخرى".