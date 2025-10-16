فوائد مذهلة لزيت الأفوكادو... تعرّفوا إليها

Advertisement

يساعد الزيت على حماية القلب بخفض الضار والدهون الثلاثية، ورفع الكوليسترول الجيد، وتقليل خطر تصلب الشرايين والنوبات القلبية، كما يقلل الالتهابات ويعزز صحة الدموية وضغط .غني باللوتين، يحمي شبكية من الضوء الأزرق ويقلل خطر التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، ما يحافظ على صحة الرؤية. كما يعزز امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (A وD وE وK) ويزيد استفادة الجسم من الكاروتينات.يساهم زيت الأفوكادو في تخفيف آلام المفاصل وتحسين مرونتها، وحماية الغضاريف وتقليل التصلب المرتبط بالتهاب المفاصل.كما يحافظ على صحة البشرة بترطيبها وتقليل الاحمرار والالتهاب، ويحفز إنتاج الكولاجين لتعزيز مرونتها وتأخير علامات الشيخوخة، بينما يقوي الشعر وفروة الرأس، يمنع التقصف، يزيد اللمعان، ويحد من القشرة.وبفضل نقطة الدخان العالية، يمكن استخدامه للطهي دون فقدان قيمته الغذائية، ما يجعله مثالياً لنمط حياة صحي داخليًا وخارجيًا.