22
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
فوائد مذهلة لزيت الأفوكادو... تعرّفوا إليها
Lebanon 24
16-10-2025
|
16:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتبر زيت الأفوكادو، المستخلص من لب ثمرة الأفوكادو الناضجة، غني بالمغذيات والدهون الأحادية غير المشبعة، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن، ما يجعله مفيدًا للصحة العامة والعناية بالبشرة والشعر.
Advertisement
يساعد الزيت على حماية القلب بخفض
الكوليسترول
الضار والدهون الثلاثية، ورفع الكوليسترول الجيد، وتقليل خطر تصلب الشرايين والنوبات القلبية، كما يقلل الالتهابات ويعزز صحة
الدورة
الدموية وضغط
الدم
.
غني باللوتين، يحمي شبكية
العين
من الضوء الأزرق ويقلل خطر التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، ما يحافظ على صحة الرؤية. كما يعزز امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (A وD وE وK) ويزيد استفادة الجسم من الكاروتينات.
يساهم زيت الأفوكادو في تخفيف آلام المفاصل وتحسين مرونتها، وحماية الغضاريف وتقليل التصلب المرتبط بالتهاب المفاصل.
كما يحافظ على صحة البشرة بترطيبها وتقليل الاحمرار والالتهاب، ويحفز إنتاج الكولاجين لتعزيز مرونتها وتأخير علامات الشيخوخة، بينما يقوي الشعر وفروة الرأس، يمنع التقصف، يزيد اللمعان، ويحد من القشرة.
وبفضل نقطة الدخان العالية، يمكن استخدامه للطهي دون فقدان قيمته الغذائية، ما يجعله مثالياً لنمط حياة صحي داخليًا وخارجيًا.
مواضيع ذات صلة
فوائد صحية مذهلة لـ"الواسابي".. تعرفوا إليها
Lebanon 24
فوائد صحية مذهلة لـ"الواسابي".. تعرفوا إليها
17/10/2025 01:52:47
17/10/2025 01:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
7 فوائد مذهلة لتقليل استخدام الهاتف قبل النوم
Lebanon 24
7 فوائد مذهلة لتقليل استخدام الهاتف قبل النوم
17/10/2025 01:52:47
17/10/2025 01:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد مذهلة للبيض... لن تتوقع بعضها!
Lebanon 24
فوائد مذهلة للبيض... لن تتوقع بعضها!
17/10/2025 01:52:47
17/10/2025 01:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المكسرات.. فوائد مذهلة لصحتك
Lebanon 24
المكسرات.. فوائد مذهلة لصحتك
17/10/2025 01:52:47
17/10/2025 01:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوليسترول
المعادن
الأفوكا
الدورة
الاحمر
العين
الكار
كولا
قد يعجبك أيضاً
احذر… هذا ما سيحدث لعينيك في حال كنت تعاني من نقص هذا المعدن
Lebanon 24
احذر… هذا ما سيحدث لعينيك في حال كنت تعاني من نقص هذا المعدن
14:06 | 2025-10-16
16/10/2025 02:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جائحة جديدة قد تضرب الصين.. مخاوف من متحور خطير من "الانفلونزا"
Lebanon 24
جائحة جديدة قد تضرب الصين.. مخاوف من متحور خطير من "الانفلونزا"
10:00 | 2025-10-16
16/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يسبب مضاعفات خطيرة.. ما هو فيروس الميتانيمو البشري؟
Lebanon 24
قد يسبب مضاعفات خطيرة.. ما هو فيروس الميتانيمو البشري؟
08:00 | 2025-10-16
16/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة في عالم الطب.. نجاح تجارب تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O
Lebanon 24
ثورة في عالم الطب.. نجاح تجارب تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O
02:24 | 2025-10-16
16/10/2025 02:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد جديدة للقهوة.. ما كشفه العلماء شكل مفاجأة
Lebanon 24
فوائد جديدة للقهوة.. ما كشفه العلماء شكل مفاجأة
23:27 | 2025-10-15
15/10/2025 11:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير فلكي يعلنها: هذا أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
خبير فلكي يعلنها: هذا أول أيام شهر رمضان المبارك
05:16 | 2025-10-16
16/10/2025 05:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
11:01 | 2025-10-16
16/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:06 | 2025-10-16
احذر… هذا ما سيحدث لعينيك في حال كنت تعاني من نقص هذا المعدن
10:00 | 2025-10-16
جائحة جديدة قد تضرب الصين.. مخاوف من متحور خطير من "الانفلونزا"
08:00 | 2025-10-16
قد يسبب مضاعفات خطيرة.. ما هو فيروس الميتانيمو البشري؟
02:24 | 2025-10-16
ثورة في عالم الطب.. نجاح تجارب تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O
23:27 | 2025-10-15
فوائد جديدة للقهوة.. ما كشفه العلماء شكل مفاجأة
23:00 | 2025-10-15
انخفاض حرارة الأنف يكشف التوتر النفسي
فيديو
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 01:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 01:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
17/10/2025 01:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24