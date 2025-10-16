Advertisement

صحة

فوائد مذهلة لزيت الأفوكادو... تعرّفوا إليها

Lebanon 24
16-10-2025 | 16:11
يعتبر زيت الأفوكادو، المستخلص من لب ثمرة الأفوكادو الناضجة، غني بالمغذيات والدهون الأحادية غير المشبعة، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن، ما يجعله مفيدًا للصحة العامة والعناية بالبشرة والشعر.
يساعد الزيت على حماية القلب بخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، ورفع الكوليسترول الجيد، وتقليل خطر تصلب الشرايين والنوبات القلبية، كما يقلل الالتهابات ويعزز صحة الدورة الدموية وضغط الدم.


غني باللوتين، يحمي شبكية العين من الضوء الأزرق ويقلل خطر التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، ما يحافظ على صحة الرؤية. كما يعزز امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (A وD وE وK) ويزيد استفادة الجسم من الكاروتينات.


يساهم زيت الأفوكادو في تخفيف آلام المفاصل وتحسين مرونتها، وحماية الغضاريف وتقليل التصلب المرتبط بالتهاب المفاصل.


كما يحافظ على صحة البشرة بترطيبها وتقليل الاحمرار والالتهاب، ويحفز إنتاج الكولاجين لتعزيز مرونتها وتأخير علامات الشيخوخة، بينما يقوي الشعر وفروة الرأس، يمنع التقصف، يزيد اللمعان، ويحد من القشرة.


وبفضل نقطة الدخان العالية، يمكن استخدامه للطهي دون فقدان قيمته الغذائية، ما يجعله مثالياً لنمط حياة صحي داخليًا وخارجيًا.
