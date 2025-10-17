26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
السمع أعمق من الأذن… الرابط الخفي بين الأصوات والمشاعر
Lebanon 24
17-10-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة علمية حديثة أن حاسة السمع لا تقتصر على وظيفة الأذن فحسب، بل تتجاوزها إلى الدماغ والعواطف، ما يجعل الاستجابة للأصوات انعكاساً معقداً لطريقة تفكيرنا وتنظيمنا للمشاعر.
وأوضحت الدراسة أن الأشخاص المصابين بما يُعرف بـ"متلازمة كراهية الأصوات" يعانون ردود فعل عاطفية شديدة عند سماع أصوات يومية بسيطة مثل مضغ الطعام أو النقر بالقلم أو حتى التنفس، وأنهم غالباً يجدون صعوبة في ضبط عواطفهم أو الانتقال بين مشاعر مختلفة.
Advertisement
وأشارت النتائج إلى أن هذه الحساسية المفرطة قد تكون معيقة اجتماعياً، إذ تدفع المصابين إلى تجنّب المواقف العامة واللقاءات اليومية.
وشملت الدراسة 140 مشاركاً بمتوسط أعمار يقارب 30 عاماً، خضعوا لاختبارات تقيس الذاكرة والمرونة العاطفية باستخدام صور بدلاً من أصوات، لتقييم طريقة استجابتهم للمحفزات.
وتبيّن أن المصابين بكراهية الأصوات الشديدة حققوا نتائج أقل دقة في المهام العاطفية، ما يدل على ضعف في المرونة الذهنية والعاطفية لديهم. كما أظهرت الاستبيانات ميلاً واضحاً نحو "الاجترار الفكري" أو الانغماس في الأفكار السلبية المتكررة، وهي سمة شائعة في اضطرابات القلق والاكتئاب.
ويرى الباحثون أن التفكير السلبي قد يُفاقم حدة التفاعل مع الأصوات المزعجة، مؤكدين أن العلاقة بين ضعف التحكم العاطفي وكراهية الأصوات ليست بالضرورة سببية، لكنها تسلط الضوء على آليات عصبية ونفسية مشتركة.
وتخلص الدراسة إلى أن السمع ليس مجرد استقبال ذبذبات، بل تجربة إدراكية عاطفية معقدة تكشف كيف تتفاعل أدمغتنا مع المحيط ومشاعرنا في آن واحد.
مواضيع ذات صلة
ماكرون: تقديراتنا تشير إلى أن ما بين 600 و1000 سفينة تشكّل جزءًا من الأسطول الروسي الخفي
Lebanon 24
ماكرون: تقديراتنا تشير إلى أن ما بين 600 و1000 سفينة تشكّل جزءًا من الأسطول الروسي الخفي
17/10/2025 12:55:38
17/10/2025 12:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بين العمق والظلام.. وجهان خفيان لشبكة الإنترنت
Lebanon 24
بين العمق والظلام.. وجهان خفيان لشبكة الإنترنت
17/10/2025 12:55:38
17/10/2025 12:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: الأسطول الروسي الخفي يشكّل جزءًا مهمًا من النموذج الاقتصادي لروسيا ومن المهم ممارسة الضغط عليه
Lebanon 24
ماكرون: الأسطول الروسي الخفي يشكّل جزءًا مهمًا من النموذج الاقتصادي لروسيا ومن المهم ممارسة الضغط عليه
17/10/2025 12:55:38
17/10/2025 12:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تفل القهوة.. سرّ الجمال الخفي لشعرٍ لامع وصحي
Lebanon 24
تفل القهوة.. سرّ الجمال الخفي لشعرٍ لامع وصحي
17/10/2025 12:55:38
17/10/2025 12:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
بات القلق
رنا ❗️
عواطف
العلا
هنية
ساسي
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
لقاح نانوي جديد.. مناعة وقائية ضد السرطان قبل ظهوره
Lebanon 24
لقاح نانوي جديد.. مناعة وقائية ضد السرطان قبل ظهوره
04:50 | 2025-10-17
17/10/2025 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التوتر والسكر يعيدان برمجة الدماغ.. اكتشاف يفسّر نشوء الاكتئاب
Lebanon 24
التوتر والسكر يعيدان برمجة الدماغ.. اكتشاف يفسّر نشوء الاكتئاب
03:30 | 2025-10-17
17/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليل بلا ظلام".. تحذيرات من خطر الإضاءة الليلية على الإنسان والطبيعة
Lebanon 24
"ليل بلا ظلام".. تحذيرات من خطر الإضاءة الليلية على الإنسان والطبيعة
02:00 | 2025-10-17
17/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتكار علمي جديد يفتح الباب لعلاج السرطان... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
ابتكار علمي جديد يفتح الباب لعلاج السرطان... إليكم التفاصيل
23:00 | 2025-10-16
16/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد مذهلة لزيت الأفوكادو... تعرّفوا إليها
Lebanon 24
فوائد مذهلة لزيت الأفوكادو... تعرّفوا إليها
16:11 | 2025-10-16
16/10/2025 04:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
11:01 | 2025-10-16
16/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
13:29 | 2025-10-16
16/10/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
04:50 | 2025-10-17
لقاح نانوي جديد.. مناعة وقائية ضد السرطان قبل ظهوره
03:30 | 2025-10-17
التوتر والسكر يعيدان برمجة الدماغ.. اكتشاف يفسّر نشوء الاكتئاب
02:00 | 2025-10-17
"ليل بلا ظلام".. تحذيرات من خطر الإضاءة الليلية على الإنسان والطبيعة
23:00 | 2025-10-16
ابتكار علمي جديد يفتح الباب لعلاج السرطان... إليكم التفاصيل
16:11 | 2025-10-16
فوائد مذهلة لزيت الأفوكادو... تعرّفوا إليها
14:06 | 2025-10-16
احذر… هذا ما سيحدث لعينيك في حال كنت تعاني من نقص هذا المعدن
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 12:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 12:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 12:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24