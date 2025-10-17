26
صحة
لقاح نانوي جديد.. مناعة وقائية ضد السرطان قبل ظهوره
Lebanon 24
17-10-2025
|
04:50
photos
في إنجاز طبي لافت، نجح باحثون من
جامعة ماساتشوستس
الأميركية في تطوير لقاح تجريبي قادر على منح الجسم مناعة ضد أنواع متعددة من السرطانات العدوانية قبل أن تبدأ بالظهور أو الانتشار.
اللقاح يعتمد على جسيمات نانوية دقيقة مكوّنة من جزيئات دهنية تحمل مواد محفّزة للجهاز المناعي، وقد أظهر فاعلية غير مسبوقة في التجارب على الفئران، وفق دراسة نُشرت في مجلة Cell Reports Medicine.
فقد نجت 80% من الفئران التي تلقت اللقاح من سرطان الجلد (الميلانوما) وبقيت خالية من الأورام لمدة تجاوزت 250 يوماً، في حين ماتت جميع الفئران غير الملقّحة خلال 35 يوماً فقط.
كما اختبر العلماء نسخة مطوّرة من اللقاح لمواجهة أنواع أخرى من السرطان، بينها سرطان الثدي والبنكرياس، فحققت النتائج نسب حماية مذهلة: 88% للفئران المصابة بسرطان البنكرياس، و75% لسرطان الثدي، و69% لسرطان الجلد.
وأوضحت الباحثة الرئيسية برابهاني أتوكورالي أن التصميم القائم على الجسيمات النانوية لا يقتصر على إيقاف نمو الورم، بل يمكنه منع تكونه أساساً، مشيرة إلى إمكانية تكييف التقنية لاستهداف أنواع مختلفة من السرطان.
ويعمل الفريق حالياً على تطوير نسخة بشرية من اللقاح، مع التأكيد على أن الأبحاث لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها تمهد الطريق لعصر جديد من اللقاحات الوقائية ضد السرطان، تشبه في فكرتها اللقاحات التي تحصّن ضد الفيروسات.
مواضيع ذات صلة
لقاح روسي جديد قد يغيّر مسار علاج السرطان
Lebanon 24
لقاح روسي جديد قد يغيّر مسار علاج السرطان
17/10/2025 16:14:17
17/10/2025 16:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أطعمة فعّالة تحد من خطر السرطان وتعزز المناعة
Lebanon 24
10 أطعمة فعّالة تحد من خطر السرطان وتعزز المناعة
17/10/2025 16:14:17
17/10/2025 16:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
يزيد فرص الشفاء والعلاج الناجح... اختبار دم جديد يكشف السرطان قبل 10 سنوات من ظهوره
Lebanon 24
يزيد فرص الشفاء والعلاج الناجح... اختبار دم جديد يكشف السرطان قبل 10 سنوات من ظهوره
17/10/2025 16:14:17
17/10/2025 16:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه مميزات اللقاح الروسي الجديد في مكافحة السرطان!
Lebanon 24
هذه مميزات اللقاح الروسي الجديد في مكافحة السرطان!
17/10/2025 16:14:17
17/10/2025 16:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
