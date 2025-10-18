Advertisement

صحة

العنب ودوره في تقوية المناعة

Lebanon 24
18-10-2025 | 15:00
يُعد العنب من أقدم وأشهى الفواكه التي عرفها الإنسان، وقد عُرف بطعمه اللذيذ وتعدد ألوانه وأشكاله، سواء كان أحمر أو أخضر أو أسود. لا يقتصر جمال العنب على مذاقه فقط، بل يتعدى ذلك ليكون فاكهة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم. فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن للعنب فوائد صحية كثيرة، فهو يحتوي على فيتامينات، معادن، وألياف، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساهم في الوقاية من العديد من الأمراض. في هذا الموضوع سنتناول أبرز فوائد العنب، ودوره في دعم الصحة العامة.
فوائد العنب الصحية:

غني بالفيتامينات والمعادن
العنب يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين C و K، بالإضافة إلى معادن مثل البوتاسيوم والنحاس، وهي ضرورية لصحة الجسم.

مضاد قوي للأكسدة
يحتوي العنب على مضادات أكسدة مثل الريسفيراترول، وهي تساعد في حماية الخلايا من التلف ومحاربة علامات التقدم في السن.

صحة القلب
يساعد العنب، خاصة الأحمر، في تقليل ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين الهضم
بفضل احتوائه على الألياف، يساعد العنب في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

ترطيب الجسم
العنب يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله فاكهة ممتازة للترطيب خاصة في أيام الصيف.

مفيد للبشرة
مضادات الأكسدة والفيتامينات في العنب تساهم في نضارة البشرة وحمايتها من الشيخوخة المبكرة.

دعم الجهاز المناعي
فيتامين C الموجود في العنب يقوي مناعة الجسم ويساعده على مقاومة الأمراض.

يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان
بعض الدراسات تشير إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
