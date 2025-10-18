كيف يؤثر التدخين على الأم والجنين خلال فترة الحمل؟

Advertisement

التدخين من العادات الضارة التي تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان، وخلال فترة الحمل، يصبح تأثيره أشد وأخطر على الأم والجنين معًا. تدخين الحامل يعرضها والجنين للعديد من المخاطر الصحية التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.تأثير التدخين على الحامل:زيادة خطر الإجهاض: التدخين يقلل من تدفق إلى الرحم، مما يزيد من احتمال حدوث إجهاض في مراحل الحمل المبكرة.مشاكل في المشيمة: التدخين يسبب انفصال المشيمة المبكر أو تدهورها، وهذا قد يؤدي إلى نزيف حاد وتأخر نمو الجنين.ارتفاع خطر الولادة المبكرة: الأجنة للأمهات المدخنات أكثر عرضة للولادة قبل موعدها، ما يعرض الطفل لمشاكل صحية عديدة.تأثير التدخين على الجنين:نقص وزن الطفل عند الولادة: بسبب قلة الأكسجين والمواد المغذية التي تصل للجنين، مما يسبب ولادة طفل صغير الحجم وضعيف البنية.مشاكل في النمو والتطور: تعرض الجنين للمواد السامة الموجودة في السجائر يؤثر على نمو أعضائه وأجهزته المختلفة، خاصة الدماغ والرئتين.زيادة احتمالية الإصابة بمشاكل صحية بعد الولادة: مثل متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS)، ومشاكل في التنفس، والربو.أضرار التدخين السلبي:حتى إذا لم تكن الحامل هي المدخنة، فإن تعرضها لدخان السجائر من حولها (التدخين السلبي) يسبب لها ولجنينها نفس المخاطر السابقة.نصائح للحامل للابتعاد عن التدخين:الابتعاد تمامًا عن أماكن التدخين.طلب الدعم من الأسرة والأصدقاء للإقلاع عن التدخين.استشارة الطبيب للحصول على المساعدة المناسبة في الإقلاع.