Advertisement

صحة

من تنظيم الهضم إلى الوقاية من الأمراض.. تعرف على فوائد التفاح

Lebanon 24
19-10-2025 | 02:00
A-
A+

Doc-P-1431113-638964121158139886.jpg
Doc-P-1431113-638964121158139886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعد التفاح من أكثر الفواكه شهرة واستهلاكًا في العالم، ويتميز بطعمه اللذيذ وتنوع ألوانه (الأحمر، والأخضر، والأصفر). لا يقتصر حب الناس له على طعمه فحسب، بل لأنه غني بالعناصر الغذائية المهمة التي تعزز صحة الجسم وتقي من العديد من الأمراض.
Advertisement

فوائد التفاح:
1. تعزيز صحة القلب

يحتوي التفاح على ألياف قابلة للذوبان مثل "البكتين"، التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يساهم في حماية القلب والشرايين.

2. المساعدة في الهضم

بفضل الألياف التي يحتويها، يُساهم التفاح في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.

3. الوقاية من السرطان

يحتوي التفاح على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد والبوليفينولات، التي تُساعد في مقاومة الجذور الحرة التي قد تسبب نمو الخلايا السرطانية.

4. تعزيز المناعة

التفاح غني بفيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة، ويساعد الجسم على محاربة الأمراض والعدوى.

5. تنظيم مستوى السكر في الدم

رغم طعمه الحلو، إلا أن التفاح لا يرفع السكر في الدم بسرعة، لاحتوائه على ألياف تبطئ من امتصاص السكر، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

6. الحفاظ على الوزن

تناول تفاحة يوميًا يمنح شعورًا بالشبع، بفضل محتواها من الماء والألياف، ما يساعد في تقليل الشهية، ودعم برامج خسارة الوزن.

7. صحة العظام والأسنان

التفاح يحتوي على عناصر مهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، التي تساهم في تقوية العظام، كما أن قضم التفاح ينظف الأسنان طبيعيًا ويحفز اللثة.
مواضيع ذات صلة
فوائد اليانسون الصحية... من الهضم إلى تهدئة الأعصاب
lebanon 24
19/10/2025 10:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
دور الملفوف في الوقاية من الأمراض
lebanon 24
19/10/2025 10:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروب شائع يحسّن صحة الكبد ويساعده على الوقاية من المرض!
lebanon 24
19/10/2025 10:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التفاح مفتاح الصحة.. من حماية القلب إلى الوقاية من السرطان
lebanon 24
19/10/2025 10:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الكوليسترول

السكري

لافون

طاني

بولي

الدم

اسيو

كولي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-10-18
15:00 | 2025-10-18
12:30 | 2025-10-18
10:03 | 2025-10-18
07:40 | 2025-10-18
03:57 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24