من تنظيم الهضم إلى الوقاية من الأمراض.. تعرف على فوائد التفاح

يُعد التفاح من أكثر الفواكه شهرة واستهلاكًا في العالم، ويتميز بطعمه اللذيذ وتنوع ألوانه (الأحمر، والأخضر، والأصفر). لا يقتصر حب الناس له على طعمه فحسب، بل لأنه غني بالعناصر الغذائية المهمة التي تعزز صحة الجسم وتقي من العديد من الأمراض.فوائد التفاح:1. تعزيز صحة القلبيحتوي التفاح على ألياف قابلة للذوبان مثل "البكتين"، التي تساعد في خفض نسبة الضار في ، مما يساهم في حماية القلب والشرايين.2. المساعدة في الهضمبفضل الألياف التي يحتويها، يُساهم التفاح في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.3. الوقاية من السرطانيحتوي التفاح على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد والبوليفينولات، التي تُساعد في مقاومة الجذور الحرة التي قد تسبب نمو الخلايا السرطانية.4. تعزيز المناعةالتفاح غني بفيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة، ويساعد الجسم على محاربة الأمراض والعدوى.5. تنظيم مستوى السكر في الدمرغم طعمه الحلو، إلا أن التفاح لا يرفع السكر في الدم بسرعة، لاحتوائه على ألياف تبطئ من امتصاص السكر، مما يجعله مناسبًا لمرضى عند تناوله باعتدال.6. الحفاظ على الوزنتناول تفاحة يوميًا يمنح شعورًا بالشبع، بفضل محتواها من الماء والألياف، ما يساعد في تقليل الشهية، ودعم برامج خسارة الوزن.7. صحة العظام والأسنانالتفاح يحتوي على عناصر مهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، التي تساهم في تقوية العظام، كما أن قضم التفاح ينظف الأسنان طبيعيًا ويحفز اللثة.