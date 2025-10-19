Advertisement

صحة

بعد الجدل الكبير.. طبيب يكشف حقيقة مخاطر الاستحمام بالماء البارد صباحاً!

Lebanon 24
19-10-2025 | 06:20
شهد الاستحمام بالماء البارد في السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً، بعدما ارتبط بفوائد صحية عدّة، أبرزها تحسين الدورة الدموية، وزيادة التركيز وصفاء الذهن، ومنح البشرة مظهراً نضراً وحيوياً.
لكن ضجّت مواقع التواصل أخيراً بفيديو لطبيب قلب نرويجي يدّعي أن الاستحمام بالماء البارد صباحاً مسؤول عن 74% من حالات السكتة الدماغية لدى الشباب، وهو ما وصفه عدد من الخبراء بالمعلومات المضلّلة.


وفي هذا الإطار، نفى طبيب القلب الروسي دميتري يارانوف، المتخصص في فشل القلب وزراعة القلب، صحة هذا الادعاء، موضحاً في مقطع فيديو عبر "إنستغرام" أن السكتات الدماغية تزداد فعلاً في الصباح، تحديداً بين الساعة السادسة والتاسعة، لكن السبب يعود إلى الارتفاع الطبيعي في ضغط الدم وزيادة نشاط تخثر الدم، لا إلى الاستحمام البارد.


وأشار يارانوف إلى أن التعرّض المفاجئ للماء البارد قد يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل مؤقت، خصوصاً لدى من يعانون أمراضاً قلبية أو مشاكل في الأوعية الدموية، لكنه لا يسبب السكتات الدماغية لدى الأشخاص الأصحاء.


كما دعا إلى تجنّب المبالغة في الخوف من الماء البارد، مؤكداً ضرورة احترام القدرات الفردية للجهاز القلبي الوعائي لكل شخص.


وختم الطبيب الروسي نصيحته بالتشديد على أن من تجاوزوا الأربعين عاماً أو يعانون أمراضاً مزمنة كارتفاع الضغط أو السكري أو مشاكل القلب، عليهم استشارة الطبيب قبل اعتماد الاستحمام البارد صباحاً، لأن المعرفة الطبية الدقيقة تبقى السبيل الأضمن لتجنّب الشائعات والخوف غير المبرر. (آرم نيوز) 
