بعد الجدل الكبير.. طبيب يكشف حقيقة مخاطر الاستحمام بالماء البارد صباحاً!

Advertisement

لكن ضجّت مواقع التواصل أخيراً بفيديو لطبيب قلب نرويجي يدّعي أن الاستحمام بالماء البارد صباحاً مسؤول عن 74% من حالات السكتة الدماغية لدى الشباب، وهو ما وصفه عدد من الخبراء بالمعلومات المضلّلة.وفي هذا الإطار، نفى الروسي دميتري يارانوف، المتخصص في فشل القلب وزراعة القلب، صحة هذا الادعاء، موضحاً في مقطع فيديو عبر "إنستغرام" أن السكتات الدماغية تزداد فعلاً في الصباح، تحديداً بين الساعة السادسة والتاسعة، لكن السبب يعود إلى الارتفاع الطبيعي في ضغط وزيادة نشاط تخثر الدم، لا إلى الاستحمام البارد.وأشار يارانوف إلى أن التعرّض المفاجئ للماء البارد قد يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل مؤقت، خصوصاً لدى من يعانون أمراضاً قلبية أو مشاكل في الأوعية الدموية، لكنه لا يسبب السكتات الدماغية لدى الأشخاص الأصحاء.كما دعا إلى تجنّب المبالغة في الخوف من الماء البارد، مؤكداً ضرورة احترام القدرات الفردية للجهاز القلبي الوعائي لكل شخص.وختم الطبيب الروسي نصيحته بالتشديد على أن من تجاوزوا الأربعين عاماً أو يعانون أمراضاً مزمنة كارتفاع الضغط أو أو مشاكل القلب، عليهم استشارة الطبيب قبل اعتماد الاستحمام البارد صباحاً، لأن المعرفة الطبية الدقيقة تبقى السبيل الأضمن لتجنّب الشائعات والخوف غير المبرر. (آرم نيوز)