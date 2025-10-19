Advertisement

صحة

لتحسين فاعلية علاج سرطان الثدي بين النساء.. هذا ما كشفه العلماء

Lebanon 24
19-10-2025 | 14:00
أظهرت نتائج دراسة ألمانية أن باحثين وجدوا على ما يبدو طريقة لتحسين فاعلية دواء تاموكسيفين المستخدم لعلاج سرطان الثدي لدى النساء الأصغر سنا اللواتي لا يستجبن جيدا لهذا العلاج التقليدي.

ويعمل تاموكسيفين عن طريق منع هرمون الإستروجين من الارتباط بالبروتينات الموجودة على أسطح الخلايا السرطانية، مما يمنع السرطان من النمو.
ولكي يكون الدواء فعالا، يجب أن يتحول تاموكسيفين عبر إنزيم (سي.واي.بي2دي6) إلى شكل يُسمى (زد-إندوكسيفين)، لكن نحو ثلث المريضات لديهن مستويات منخفضة من هذا الإنزيم. ونتيجة لذلك، تضعف عملية التحول.

ويمكن للنساء بعد انقطاع الطمث استخدام أدوية بديلة تُعرف باسم مثبطات الأروماتاز، ولكنها ليست خيارا متاحا للمريضات الأصغر سنا.

وقال باحثون في مجلة (كلينيكال كانسر ريسيرتش) لأبحاث الأورام السريرية إن إعطاء (زد-إندوكسيفين) التكميلي يعوض عن ضعف عملية التحول للعقار تاموكسيفين ويجعله أكثر فعالية.

وخلال هذه الدراسة تلقت 235 مريضة في المراحل المبكرة من الإصابة بسرطان الثدي إما عقار تاموكسيفين وحده أو مع (زد-إندوكسيفين)، وذلك بناء على مدى كفاءة تحول تاموكسيفين في أجسامهن.

وأظهرت النتائج أن التركيزات الدوائية في الدم لدى المريضات اللواتي تلقين العلاج المركب كانت مماثلة لتلك الموجودة لدى النساء اللاتي تلقين تاموكسيفين وحده.

ووفقا للتقرير، كانت الآثار الجانبية خفيفة ومتشابهة في كلا المجموعتين.

وقال قائد فريق الدراسة ماتياس شواب، من معهد مارجريت فيشر-بوش لعلم الأدوية السريرية في شتوتجارت، في بيان “بهذا النهج، نقدم أول حل فعال لمشكلة طويلة الأمد: التأثير غير الكافي لعقار تاموكسيفين لدى نسبة كبيرة من المريضات”.
