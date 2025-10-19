Advertisement

صحة

هل يحدد لون البيض قيمته الغذائية؟

Lebanon 24
19-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1431487-638965102600599546.webp
Doc-P-1431487-638965102600599546.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتبر البيض من أكثر الأطعمة شيوعاً واستهلاكاً وأكثرها فائدة وقيمة غذائية على مستوى العالم، فهو ما نطلق عليه وجبة متكاملة متعددة الأوجه، وفق موقع "healthline".

ويفضل البعض البيض الأبيض، بينما يميل آخرون للبني.
Advertisement
لكن هل يؤثر لون البيضة على قيمتها الغذائية؟

تمدّ بيضة واحدة كبيرة الجسم بما يتراوح بين 6 و7 غرامات من البروتين، والأحماض الأمينية التسعة الأساسية، وفيتامينات "أ" و"د" و"ه" و"بي 12"، فضلاً عن مادة الكولين وزيازانثين ودهون غير مشبعة.

ويعتبر صفار البيضة المكون الأفضل للدماغ وصحة العين. أما البياض فيوفر بروتيناً نقياً خالياً من الكوليسترول، وهو يعد وقوداً مثالياً للعضلات والعقل والصحة العامة.

كيفية تربية الدجاج
وسواء تناولت بيضة بنية أو بيضاء، فمن المرجح أن تحصل على وجبة متكاملة من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.

مع ذلك يتساءل أكثرنا عما إذا كان لون القشرة الخارجية للبيضة يحدث فرقاً أم لا.

الحقيقة دقيقة بدرجة أكبر، فلون قشرة البيضة تحددها عوامل وراثية ولا ترتبط بعوامل غذائية.

إلا أن ما يؤثر فعلياً على قيمة البيضة الغذائية هو كيفية تربية الدجاج وما تتناوله من طعام وإلى أي درجة تكون البيضة طازجة.
مواضيع ذات صلة
البيض وصحة الإنسان.. علاقة غذائية قوية
lebanon 24
20/10/2025 07:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القيمة الغذائية للكستناء وتأثيرها على صحة الإنسان
lebanon 24
20/10/2025 07:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القيمة الغذائية والفوائد المذهلة للبندق
lebanon 24
20/10/2025 07:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تم تحديد موعد الاجتماع اللبناني–السوري؟
lebanon 24
20/10/2025 07:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الكوليسترول

المعادن

رنا ❗️

العين

هو كي

بيرة

ساسي

راما

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-10-19
14:00 | 2025-10-19
12:49 | 2025-10-19
11:00 | 2025-10-19
10:43 | 2025-10-19
10:15 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24