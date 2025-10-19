23
صحة
هل يحدد لون البيض قيمته الغذائية؟
Lebanon 24
19-10-2025
|
23:00
A-
A+
يعتبر البيض من أكثر الأطعمة شيوعاً واستهلاكاً وأكثرها فائدة وقيمة غذائية على مستوى العالم، فهو ما نطلق عليه وجبة متكاملة متعددة الأوجه، وفق موقع "healthline".
ويفضل البعض البيض الأبيض، بينما يميل آخرون للبني.
لكن هل يؤثر لون البيضة على قيمتها الغذائية؟
تمدّ بيضة واحدة كبيرة الجسم بما يتراوح بين 6 و7 غرامات من البروتين، والأحماض الأمينية التسعة الأساسية، وفيتامينات "أ" و"د" و"ه" و"بي 12"، فضلاً عن مادة الكولين وزيازانثين ودهون غير مشبعة.
ويعتبر صفار البيضة المكون الأفضل للدماغ وصحة
العين
. أما البياض فيوفر بروتيناً نقياً خالياً من
الكوليسترول
، وهو يعد وقوداً مثالياً للعضلات والعقل والصحة العامة.
كيفية تربية الدجاج
وسواء تناولت بيضة بنية أو بيضاء، فمن المرجح أن تحصل على وجبة متكاملة من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.
مع ذلك يتساءل أكثرنا عما إذا كان لون القشرة الخارجية للبيضة يحدث فرقاً أم لا.
الحقيقة دقيقة بدرجة أكبر، فلون قشرة البيضة تحددها عوامل وراثية ولا ترتبط بعوامل غذائية.
إلا أن ما يؤثر فعلياً على قيمة البيضة الغذائية هو كيفية تربية الدجاج وما تتناوله من طعام وإلى أي درجة تكون البيضة طازجة.
