توابل تساعد في إنقاص الوزن.. اليكم ابرزها

يبذل كثيرون جهوداً لإنقاص الوزن، لتفادي مضاعفات السمنة التي تهدد صحة القلب والكبد إلى جانب أنها تزيد مخاطر الإصابة بالسكري ومشاكل صحية أخرى.ولتسريع نتائج الجهود التي يبذلها الشخص لإنقاص الوزن، ينصح ، الصيدلي في صيدلية كيميست كليك أونلاين بمدمج نوعين من التوابل ضمن الوجبات الغذائية.وبحسب "سوري لايف"، "دُرست بعض التوابل، مثل القرفة والكركم، لإمكانيتها في تنظيم مستويات السكر في . وقد وُجد أن القرفة تُعزز حساسية الأنسولين، وتُقلل من مقاومته، وتُحسّن استقلاب الغلوكوز".ومع ذلك، قد تختلف التأثيرات باختلاف الجرعة ومدة الاستخدام واستجابة الفرد.القرفةووجدت دراسة نُشرت في أن تناول ما يصل إلى غرامين من القرفة يومياً على مدار 12 أسبوعاً يُقلل من كتلة الدهون، ووزن الجسم.وأشار البحث إلى أن: "النتائج المُجمّعة أظهرت أن تناول القرفة يُقلل بشكل ملحوظ من وزن الجسم، ومحيط الخصر، وكتلة الدهون. ولوحظت تأثيرات أكبر على وزن من تقل أعمارهم عن 50 عاماً".الكركمكما أشارت بعض الدراسات إلى أن الكركمين، المادة الرئيسية في الكركم، يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين، وتقليل الالتهابات، وتعزيز وظائف البنكرياس.ومن خلال تعزيز استقرار مستويات السكر في الدم، تساعد القرفة والكركم في منع ارتفاع وانخفاض مستويات الطاقة، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية، وتُساعد في إدارة الوزن.ويمكن تناول القرفة والكركم كمكملات، لكن تنبغي استشارة الطبيب بخصوص الجرعة المناسبة للشخص.