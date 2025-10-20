وجبات خفيفة تساعد في ضبط مستوى السكر بالدم

Advertisement

لا يتأثر مستوى الغلوكوز في بالأطعمة السكرية فحسب، وإنما كل شيء، من النوم إلى التوتر وكذلك الهرمونات. لكن تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية تساعد في تخفيف ارتفاع سكر الدم وتدعم التحكم فيه .وغالباً ما تُعرف الوجبات الخفيفة بتأثيرها السلبي على مستوى الغلوكوز في الدم، لكن إعدادها وفق اختيارات معينة يحولها إلى أداة لتعزيز الإحساس بالشبع، وضبط مستوى السكر في الدم.وبحسب "فري ويل هيلث"، يكمن السر في التركيز على توازن مزيج البروتين والألياف والدهون. وإذا كنت تتناول الكربوهيدرات ضمن وجباتك الخفيفة استبعدها، وامنح الأولوية لخيارات تحتوي على الألياف، واجمعها مع مصدر للبروتين أو الدهون، لمنع حدوث ارتفاعات كبيرة في سكر الدم.1. الفستق والمكسراتبفضل احتواء كل أونصة من الفستق على 6 غرامات من البروتين و3 غرامات من الألياف، يُعدّ الفستق وجبة خفيفة رائعة لخفض سكر الدم.وقد أظهرت دراسات أن الفستق لا يرفع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، بل قد يساعد على خفضها.وبشكل عام، يعد مزيج المكسرات أو تناول اللوز أو البندق أو الكاجو من الوجبات الخفيفة الرائعة للتحكم في مستوى السكر .2. فول الصويا الأخضريحتوي كوب واحد من فول الصويا الأخضر المطبوخ والمقشر على 18 غراماً من البروتين و8غرامات من الألياف، وهما ثنائي فعال لخفض سكر الدم.كما يحتوي فول الصويا الأخضر على فيتويستروغين، وهو عنصر يدعم أيضاً ضبط سكر الدم.3. التفاح مع زبدة المكسراتالتفاح مصدر جيد للألياف، وقد ثبت أن له تأثيراً إيجابياً على سكر الدم. ومع ذلك، عند تناوله مع زبدة المكسرات أو زبدة الفول السوداني، التي تضيف البروتين والدهون الصحية، قد يساعد هذا الطبق الخفيف على الحفاظ على استقرار مستويات سكر الدم.ولمزيد من فوائد خفض سكر الدم، رشّ التفاح بالقرفة قبل غمسه في زبدة المكسرات المفضلة لديك.4. بذور اليقطينفي إحدى الدراسات، أدى تناول 56 غراماً من بذور اليقطين (اللب الأبيض) إلى خفض سكر الدم بعد الوجبات بشكل ملحوظ، مقارنةً بوجبة خالية من هذه الحصة الخفيفة.تحتوي بذور اليقطين بشكل طبيعي على مزيج من البروتين والألياف والدهون، لذا فليس من المستغرب أن يكون لها هذا التأثير الإيجابي على سكر الدم.5. الزبادي مع التوتيرتبط تناول الزبادي بانخفاض خطر الإصابة بمرض . فهو وجبة خفيفة منخفضة الكربوهيدرات، وغنية بالبروتين.لكن احذر، قد تحتوي أنواع الزبادي المنكّهة على الكثير من السكر المضاف. بدلًا من ذلك، اختر الزبادي العادي وأضف ملعقة صغيرة (أو أقل) من العسل لتحليته، أو اختر نوعاً يحتوي على أقل قدر من السكر المضاف أو بدونه، وأضف إليه بعض الفراولة أو التوت.6. البيض المسلوقتحتوي البيضة المسلوقة على 6 غرامات من البروتين من دون كربوهيدرات، لذا يعد البيض وجبة خفيفة رائعة لضبط مستوى السكر في الدم.ويرتبط تناول البيض بانتظام بانخفاض مستويات الغلوكوز في الدم أثناء الصيام، وتحسين حساسية الأنسولين.