الكبد الدهني يتفشّى.. اكتشف طرق الوقاية

الكبد يعمل بصمت طوال اليوم لمعالجة كل ما يدخل جسمك من طعام وشراب.ورغم قدرته المدهشة على التجدد، إلا أن العادات الخاطئة مثل قلة النوم، وتناول وجبات متأخرة، والتعرض للسموم تضعفه مع الوقت.الدكتور ، أخصائي في معهد AIIMS وخريج هارفارد وستانفورد، أوضح عبر إنستغرام أن فهم طريقة عمل الكبد يساعد في اتخاذ خيارات صحية أفضل.الكبد يتجدد لكنه ليس منيعًايمكن للكبد إعادة بناء خلاياه، لكن الإصابات المزمنة قد تؤدي إلى تليّف دائم يصعب علاجه.تناول ثلاثة أكواب أو أكثر يوميًا يقلل خطر التليّف وسرطان الكبد بنسبة 40%، بشرط تجنّب السكر والقشدة. لكن الإفراط في الكافيين قد يسبّب الأرق والقلق.يصيب المرض نحو ثلث البالغين، حتى غير شاربي ، وغالبًا دون أعراض واضحة حتى تظهر الأضرار.يحذّر الطبيب من الإفراط في مسكنات الألم كـ"الأسيتامينوفين"، إذ قد تؤدي إلى تلف خطير في الكبد عند تجاوز الجرعات الموصى بها.النوم الجيد يساعد الكبد على إصلاح نفسه. أما قلّته فتعطّل عملية الأيض وتضعف التخلص من السموم، لذا يُنصح بـ7 إلى 9 ساعات نوم يوميًا.لكبدك إيقاعه الخاص، وتناول الطعام ليلًا يرهقه ويزيد تراكم الدهون، لذلك يُفضَّل الالتزام بمواعيد وجبات منتظمة.