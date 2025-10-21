Advertisement

صحة

مؤشرات خفية تكشف ضعف مناعتك قبل موسم البرد والإنفلونزا.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1431984-638966286150065420.jpg
Doc-P-1431984-638966286150065420.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب موسم نزلات البرد والإنفلونزا، يواجه كثيرون صعوبة في مقاومة الفيروسات، بينما ينجو آخرون دون أن يصابوا. ويرجع الخبراء السبب إلى قوة جهاز المناعة، خط الدفاع الأول للجسم ضد الأمراض.
Advertisement

في المملكة المتحدة، يصاب حوالي 15 مليون شخص بالزكام والإنفلونزا سنويًا، حيث يمر معظم البالغين بمرتين إلى ثلاث إصابات، بينما يتعرض الأطفال بين خمس وثماني مرات في المتوسط. وتزداد معدلات العدوى في الخريف والشتاء بسبب قضاء الناس وقتًا أطول في الأماكن المغلقة، ما يسهل انتقال الفيروسات، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

إليكم أبرز العلامات المبكرة التي قد تشير إلى ضعف المناعة، مع نصائح الخبراء لتعزيزها:

1- الرغبة المستمرة في تناول السكر
الشعور بالحاجة الدائمة للحلويات قد يكون مؤشراً على ضعف المناعة، حيث يبحث الجسم عن طاقة سريعة. يُنصح باستبدال السكريات بالفواكه والمكسرات والبذور الغنية بالألياف والمعادن.

2- التعب المستمر رغم النوم الكافي
الإرهاق الدائم قد يعني أن الجسم يحتفظ بالطاقة لدعم جهاز مناعي ضعيف. ينصح الخبراء بنظام غذائي متوازن غني بالبروتين والألياف، شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يومياً، وتقليل الملح والسكر والدهون. كما يُنصح بتناول فيتامين D خلال الشتاء لتعويض نقص التعرض لأشعة الشمس.

3- ظهور الكدمات بسهولة
الكدمات المتكررة قد تدل على نقص فيتامين C أو الزنك، الضروريين لتقوية دفاعات الجسم. للحصول على هذه العناصر، يُنصح بتناول الحمضيات، الفلفل الحلو، الكيوي، وبذور اليقطين.

4- العطش الدائم وجفاف الحلق
الجفاف يضعف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، مما يسهل دخول الجراثيم. يُنصح بالحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم، مع مراقبة لون البول ليكون أصفر فاتحاً.

5- اضطرابات النوم
قلة النوم أو انقطاعه تؤثر سلباً على المناعة. لتحسين النوم، يُنصح بتقليل استخدام الشاشات قبل النوم، تجنب الكافيين والكحول، والالتزام بمواعيد نوم منتظمة.

6- القروح والبثور حول الفم
ظهور القروح الباردة (الهربس) قد يشير إلى ضعف المناعة، حيث يظهر الفيروس الكامن عند التوتر أو المرض. يمكن استخدام كريمات موضعية لتخفيف الألم وتسريع الشفاء، مع مراجعة الطبيب إذا تكررت الحالة.

7- بطء التئام الجروح
إذا كانت الجروح الصغيرة تستغرق وقتاً طويلًا للشفاء، فقد يعني ذلك بطء جهاز المناعة. ينصح بتناول أطعمة غنية بالبروتين مثل البيض والسمك والبقوليات لتعزيز الترميم الطبيعي.


8- الإصابة المتكررة بالعدوى أو الحاجة المتكررة للمضادات الحيوية
الإصابة بأمراض متكررة أو الحاجة للمضادات الحيوية أكثر من مرتين في السنة قد تدل على ضعف الحماية المناعية، ويجب مراجعة الطبيب إذا لم تتحسن الأعراض خلال أيام قليلة.

9- تكرار نزلات البرد
الإصابة المتكررة بالزكام أو بطء التعافي منه من أبرز مؤشرات ضعف المناعة. ينصح الخبراء بنمط حياة صحي يجمع بين التغذية المتوازنة، النوم الكافي، النشاط البدني المنتظم، وتجنب التدخين والتوتر.
يقول سانجاي ناثواني، صيدلي في سلسلة "بوتس" البريطانية: "من الطبيعي أن نصاب بالزكام أحياناً، لكن إذا كانت العدوى متكررة أو التعافي بطيئاً، فقد يحتاج جهازك المناعي إلى دعم إضافي. وإذا كانت لديك أي مخاوف بشأن ضعف المناعة، استشر طبيبك العام لتقييم حالتك".
مواضيع ذات صلة
أسباب خفية وراء تكرار إصابتك بنزلات البرد والإنفلونزا.. هذا ما قاله العلماء
lebanon 24
21/10/2025 11:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية
lebanon 24
21/10/2025 11:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لحظات خفية من حياة الأميرين ويليام وهاري تُكشف إلى العلن
lebanon 24
21/10/2025 11:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نصيحة مهمّة... تناولوا هذا الفيتامين خلال موسم "الإنفلونزا"
lebanon 24
21/10/2025 11:13:54 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

خط الدفاع

البريطاني

المملكة

المعادن

الفيروس

التزام

الكحول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:53 | 2025-10-21
01:05 | 2025-10-21
01:00 | 2025-10-21
00:03 | 2025-10-21
23:00 | 2025-10-20
16:00 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24