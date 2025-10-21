الرياضة وحدها لا تضمن فقدان الوزن… إليك السبب

Advertisement

ويشرح الباحثون أن التمارين قد تزيد الشهية لدى البعض ما يدفعهم لتناول مزيد من الطعام كما أن الجسم يقلل نشاطه اليومي بعد التمرين لتوفير الطاقة ومع الوقت يتكيف الجسم مع الجهد فيصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ما يقلل من السعرات المحروقة وهي عملية تعرف بالتكيف الأيضي.وأظهرت دراسة شملت أكثر من 1100 شخص أن النشاط البدني لا يؤثر كثيراً على فقدان الوزن الأولي لكنه يساعد بشكل كبير على الحفاظ عليه لاحقاً كما ترتبط التمارين بتحسين مستويات وتنظيم سكر وتقليل الالتهابات ما يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأظهرت الأبحاث أن الجمع بين الرياضة وأدوية إنقاص الوزن مثل ساكسيندا يعطي نتائج أفضل من الاعتماد على الدواء وحده.كما أن ممارسة التمارين ترفع معدل الأيض أثناء الراحة وتحافظ على الكتلة العضلية ما يدعم عملية حرق السعرات وتحسن قدرة الجسم على استخدام الدهون والكربوهيدرات كمصدر للطاقة وتزيد من حساسية الأنسولين فتقلل من تخزين الدهون كما تساهم في تحسين النوم والمزاج وتقليل التوتر ما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة ويحد من تراكم الدهون الناتج عن ارتفاع هرمون الكورتيزول.