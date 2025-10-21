24
صحة
الرياضة وحدها لا تضمن فقدان الوزن… إليك السبب
Lebanon 24
21-10-2025
|
13:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم أن معادلة خسارة الوزن تبدو بسيطة احرق سعرات أكثر مما تتناول إلا أن تنفيذها ليس بهذه السهولة ويعتمد كثيرون على الرياضة لتحقيق التوازن مع الغذاء لكن الدراسات تشير إلى أن تأثيرها المباشر على فقدان الوزن محدود رغم ذلك تظل الرياضة ضرورية للحفاظ على الوزن بعد خسارته وللفوائد الصحية الأخرى.
ويشرح الباحثون أن التمارين قد تزيد الشهية لدى البعض ما يدفعهم لتناول مزيد من الطعام كما أن الجسم يقلل نشاطه اليومي بعد التمرين لتوفير الطاقة ومع الوقت يتكيف الجسم مع الجهد فيصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ما يقلل من السعرات المحروقة وهي عملية تعرف بالتكيف الأيضي.
وأظهرت دراسة شملت أكثر من 1100 شخص أن النشاط البدني لا يؤثر كثيراً على فقدان الوزن الأولي لكنه يساعد بشكل كبير على الحفاظ عليه لاحقاً كما ترتبط التمارين بتحسين مستويات
الكوليسترول
وتنظيم سكر
الدم
وتقليل الالتهابات ما يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأظهرت الأبحاث أن الجمع بين الرياضة وأدوية إنقاص الوزن مثل ساكسيندا يعطي نتائج أفضل من الاعتماد على الدواء وحده.
كما أن ممارسة التمارين ترفع معدل الأيض أثناء الراحة وتحافظ على الكتلة العضلية ما يدعم عملية حرق السعرات وتحسن قدرة الجسم على استخدام الدهون والكربوهيدرات كمصدر للطاقة وتزيد من حساسية الأنسولين فتقلل من تخزين الدهون كما تساهم في تحسين النوم والمزاج وتقليل التوتر ما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة ويحد من تراكم الدهون الناتج عن ارتفاع هرمون الكورتيزول.
